Der Teppichreiniger Bobby Hayes fand eine Eule im Weihnachtsbaum von Familie White. Bobby Hayes via AP

Vier Tage lang versteckte sich eine kleine Eule im Weihnachtsbaum von Familie White. Erst als Teppichreiniger Bobby Hayes für einen Auftrag im Haus ist, bemerkt er den tierischen Besucher.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Familie White aus Kentucky brachte mit ihrem Weihnachtsbaum einen tierischen Gast nach Hause.

Eine Eule versteckte sich im Baum.

Der Vogel blieb vier Tage unentdeckt.

Teppichreiniger Bobby Hayes war derjenige, der die Eule entdeckte und freiliess. Mehr anzeigen

Jedes Jahr sucht Familie White aus Lexington im US-Bundesstaat Kentucky gemeinsam ihren Weihnachtsbaum aus. Auch in diesem Jahr hielten die Whites an ihrer Tradition fest, und besorgten eine Tanne fürs Wohnzimmer. Doch dieses Mal sollte sich ein uneingeladener Gast dazugesellen.

Wie gewohnt baute die Familie den Christbaum auf und dekorierten ihn. Dabei bemerkte niemand etwas Ungewöhnliches. Er stand bereits vier Tage im Wohnzimmer der Whites, als der Teppichreiniger Bobby Hayes seiner Arbeit nachging und plötzlich bemerkte, dass sich in den Ästen eine kleine Eule versteckt.

Als der Mann ein Gerät anschloss, begann der Baum unerwartet zu schwanken. «Die Eule kroch weiter nach oben in den Baum. Ich habe mehrere Minuten gebraucht, um sie überhaupt zu finden», sagte Hayes laut «Sky News». «Sie sass auf einem unteren Ast.»

Mutter Michele White konnte es nicht fassen

Die Familienmutter Michele White konnte das Ganze nicht fassen, als Hayes ihr ein Foto von seinem Fund schickte. «Ich war so verblüfft, ich dachte, er hätte ein Stofftier oder ein Ornament hineingetan, also rief ich ihn sofort an und sagte: ‹Du verarschst mich, oder?›», verriet White einem lokalen Nachrichtensender.

US-Familie White kauft Weihnachtsbaum samt Eule. Der kleine Vogel hatte es sich zwischen den Ästen bequem gemacht. (Bobby Hayes via AP) Bobby Hayes via AP

Sie habe drei Hunde und nutze das Wohnzimmer nonstop. «Wir schauen TV, die Küche ist gleich nebenan. Aber keine Hinweise», so die Familienmutter.

Vogel ist wieder im Freien

Happy End für den Vogel: Hayes konnte die Eule im Garten der Familie freilassen. Tochter Madeline White veröffentlichte derweil ein Video zu ihrem ungewöhnlichen Weihnachtsgast auf TikTok:

Ganz so ungewöhnlich war der tierische Fund aber wohl doch nicht. Denn unter ihrem Video kommentieren die Follower*innen, dass sie bereits ähnliche Erfahrungen gemacht haben. So schreibt eine Userin: «Das ist bereits das dritte Video auf meiner For You Page mit Wildtieren in ihrem Weihnachtsbaum. Ich habe ein Eichhörnchen, ein Opossum und jetzt eine Eule gesehen.»

