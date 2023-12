Es weihnachtet sehr – und das auch bei Monacos Royals. Die Fürstenfamilie schickt mit einem stimmigen Weihnachtsfoto Grüsse an ihre Fans. Und schaut dabei in abgestimmten Outfits festlich gut aus.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die monegassische Fürstenfamilie hat ein glamouröses Weihnachtsfoto auf Instagram veröffentlicht.

Die Royal-Fans sind begeistert vom harmonischen Look der Familie.

Die Outfits greifen das Samt-Thema auf und sind damit aufeinander abgestimmt. Ein Zeichen des Zusammenhalts. Mehr anzeigen

Nicht mehr lange, dann ist Weihnachten. Die nähernden Festtage nehmen Fürstin Charlène (45) und Fürst Albert (65) zum Anlass, um für ein festliches Weihnachtsfoto zu posieren. Zusammen mit ihren Zwillingen Jacques und Gabriella (beide 9) lächeln sie in perfekt aufeinander abgestimmten Looks in die Kamera. Im Hintergrund schillert ein glamouröser Christbaum und festliche Dekoration.

Auf dem harmonischen Schnappschuss sitzt die Fürstin zusammen mit ihren Kindern im Vordergrund. Dahinter steht der Fürst, seine Hände ruhen auf den Schultern seiner Frau und Tochter. In der bodenlangen goldenen Samt-Robe zieht Charlène alle Blicke auf sich. Den glänzenden Stoff greifen auch die anderen Familienmitglieder auf – die kleine Gabriella trägt ebenfalls ein Kleid aus Samt und ihr Bruder Jacques sowie Papa Albert kombinieren zum Smoking eine Fliege aus Samt.

Samt, Tüll und Tuxedo – Tradition wird weitergeführt

Die Fans sind begeistert und loben den Weihnachtspost der Grimaldis auf Instagram in hohen Tönen. «Merry Christmas. Was für ein schönes Foto», meint eine Userin. Und eine andere Nutzerin schreibt: «Wie schön ihr vier seid, mit diesem Hauch von samt-süssen, frohen Weihnachten.»

Bereits im letzten Jahr verschickte die monegassische Fürstenfamilie zu Weihnachten festliche Fotogrüsse. Auch 2022 zeigten sie sich traditionell schick vor dem Weihnachtsbaum im Palast – in glänzenden Stoffen, Tüll und Tuxedo. Nicht nur heute, sondern auch damals kam das extravagante Weihnachtsfoto bereits besonders gut an.

Mehr Videos aus dem Ressort