Das sagt Bendrit Bajra zum Prozess

Die Zürcher Staatsanwaltschaft hat am Mittwoch vor Gericht für den ehemaligen Social-Media-Comedian Bendrit Bajra (27) eine bedingte Freiheitsstrafe von zwei Jahren gefordert, dazu eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu 130 Franken. Das Urteil wird um 16:30 Uhr eröffnet. Die Staatsanwaltschaft wirft dem schweizerisch-albanischen Doppelbürger zwei Vorfälle vor, die beide mit dem Handy gefilmt wurden. Beim ersten Fall im April 2016 hatte Bajra auf der A1 vom Beifahrersitz aus das Steuer übernommen, allerdings nur mit einer Hand. Mit der zweiten hielt er das Handy, um zu filmen. Der Lenker kletterte derweil auf die Rückbank. Beim zweiten Vorfall, ebenfalls im April 2016, fuhr Bajra hinter einem Kollegen auf der Autobahn her. Dieser stand mehrfach vom Fahrersitz auf, um den Kopf aus dem Dachfenster zu strecken. An diese Aktion wollte sich Bajra nicht mehr richtig erinnern.

22.03.2023