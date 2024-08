Bartgeier Johannes fliegt nach seiner Aussetzung über dem Klöntal. Keystone

Die Stiftung Pro Bartgeier hat im Glarner Klöntal einen Bartgeier ausgewildert. Der Greifvogel wurde dort im vergangenen Frühling stark verletzt geborgen und schliesslich im Natur- und Tierpark Goldau SZ gesund gepflegt.

Es werde vermutet, dass sich Bartgeier Johannes seine Verletzungen in einem Kampf mit einem Steinadler zugezogen habe, teilte die Stiftung Pro Bartgeier am Mittwoch mit. Nach mehrmonatiger Pflege wurde er am 14. August im Klöntal wieder ausgewildert.

Der Bartgeier habe seine erste Woche zurück in der freien Wildbahn gut überstanden und ziehe seine Kreise über dem Klöntal und den umliegenden Talschaften, hiess es in der Mitteilung weiter. Ein GPS-Sender liefert die Bewegungsdaten des inzwischen geschlechtsreifen Männchens.

Bartgeier Johannes wurde ursprünglich 2017 im Kanton Obwalden ausgewildert. Die Stiftung Pro Bartgeier setzt sich für die Rückkehr und den Schutz des Bartgeiers im Alpenraum ein. Der Greifvogel mit einer Spannweite von nahezu drei Metern war anfangs des 20. Jahrhunderts im Alpenraum ausgerottet.

