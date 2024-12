Gericht in New Yorker spricht Ex-Soldaten frei

Daniel Penny bei seiner Ankunft vor dem Gericht in New York. Bild: IMAGO/UPI Photo

Nach dem gewaltsamen Tod eines obdachlosen Schwarzen in der New Yorker U-Bahn ist der Angeklagte Daniel Penny freigesprochen worden. Der 26-Jahre habe nicht kriminell gehandelt, entschied eine Jury. Dem früheren Soldaten war zu Beginn des Prozesses unter anderem Totschlag vorgeworfen worden.

AP/sda/tpfi SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Ex-Soldat Daniel Penny hat im Mai 2023 einen 30 Jahre alten obdachlose Strassenkünstler in der New Yorker U-Bahn erwürgt.

Der weisse Ex-Soldat wurde einige Tage später für die Tötung des dunkelhäutigen Mannes angeklagt.

Der Vorfall hatte in den USA eine Debatte über Rassismus ausgelöst.

Ein New Yorker Gericht sprach Penny nun frei. Mehr anzeigen

Mehr als anderthalb Jahre nach seinem Würgegriff an einem in New York als Michael-Jackson-Imitator bekannten Schwarzen ist ein Veteran vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung freigesprochen worden. Die Entscheidung gab am Montag ein Geschworenengericht in Manhattan bekannt. Den schwerwiegenderen Vorwurf des Totschlags hatte der Richter vergangene Woche fallengelassen, nachdem die Jury sich zu diesem Anklagepunkt nicht auf ein einstimmiges Urteil hatte einigen können. Bei beiden Anklagepunkten hätte Daniel Penny eine mögliche Haftstrafe gedroht.

Das frühere Mitglied der US-Marines hatte Jordan Neely am 1. Mai 2023 in einer fahrenden U-Bahn zu Boden geworfen und minutenlang in den Schwitzkasten genommen, nachdem letzterer andere Fahrgäste laut Augenzeugen mit Gebrüll und Drohgesten verängstigt hatte. Insassen schilderten, Neely habe zuvor geschrien, dass er hungrig und durstig und es ihm egal sei, ob er sterbe oder ins Gefängnis müsse.

BREAKING:



Daniel Penny was seen "smiling for the first time" after his acquittal today pic.twitter.com/ps0MYoE2Es — Visegrád 24 (@visegrad24) December 9, 2024

Einige wählten den Notruf und gaben an, dass da jemand versuche, Fahrgäste zu attackieren. Neely war unbewaffnet; mehrere Insassen berichteten auch, dass er niemanden angefasst habe. Einige Fahrgäste filmten die Würgegriff-Szene mit ihren Handys: Zu sehen ist, wie Neely sich aus dem Schwitzkasten zu befreien versucht, ehe sein Körper erschlafft. Er wurde nur 30 Jahre alt.

Würgegrifftechnik missbräuchlich angewandt

Penny sagte Ermittlern kurz nach dem Vorfall, dass er die Situation in der U-Bahn mit seinem Vorgehen bis zum Eintreffen der Polizei habe deeskalieren wollen. Er habe nicht die Absicht gehabt, Neely Schaden zuzufügen. Er habe nur versucht, ihn davon abzuhalten, anderen zu schaden, wie er es in seiner Ausbildung bei den US-Marines gelernt habe.

Daniel Penny explains why he felt compelled to step in and protect his fellow passengers on the subway pic.twitter.com/BqrpdWKilX — Visegrád 24 (@visegrad24) December 9, 2024

Ein Militärausbilder sagte im Prozess jedoch im Zeugenstand aus, dass Penny eine Würgegrifftechnik, die ihm beigebracht wurde, missbräuchlich angewandt habe. Staatsanwälte argumentierten zudem, dass sich sein angebliches Ziel, Fahrgäste zu schützen, erübrigt habe, als sich die U-Bahn-Türen an der nächsten Haltestelle geöffnet hätten – und zwar Sekunden, nachdem der Veteran zur Tat geschritten sei.

Rassismus-Debatte entbrannt

Neely begeisterte zahlreiche New Yorker und Besucher einst mit Tanzeinlagen im Stile Michael Jacksons auf dem Times Square, hatte in den vergangenen Jahren allerdings mit Obdachlosigkeit und psychischen Problemen zu kämpfen.

Aktivisten sahen in dem tragischen Fall ein Beispiel für Rassismus und Ungerechtigkeit. Penny ist weiss. Zugleich entzündete sich eine Debatte über Notwehr und die öffentliche Sicherheit in New York. Prominente Republikaner bekundeten Unterstützung für den 26-jährigen Veteran und priesen ihn als Helden, während bekannte Politiker der Demokratischen Partei an der Beisetzung von Neely teilnahmen.

AP/sda/tpfi