Influencerin verdient Unsummen mit illegalen Waffengeschäften

Auf Instagram führte sie ein Luxusleben, im Hintergrund beteiligte sie sich an Sanktionsbetrug mit Waffenkomponenten für Russland. Nun steht die Kanadierin Kristina Puzyreva in Brooklyn vor Gericht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die russisch-kanadische Staatsbürgerin Kristina Puzyreva war an der Lieferung von sanktionierter Technologie nach Russland im Wert von mehreren Millionen Dollar beteiligt.

Auf Instagram präsentiert sie derweil ein Hochglanzleben mit ihrem Ehemann.

Er war ebenfalls an den Deals mit Waffenkomponenten beteiligt. Mehr anzeigen

Bilder auf Instagram zeigen Kristina Puzyreva mit ihrem Ehemann Nikolay Goltsev beim Posieren mit Cocktailglas, beim Sonnenbaden auf einem Motorboot oder vor mediterraner Urlaubskulisse. Das Geld für das Luxusleben kam aus illegalen Geschäften mit sanktionierter Technologie, die in Drohnen- und Lenkflugkörpern eingebaut werden kann. Über Briefkastenfirmen wurde die Ware nach Russland verschickt.

Nun wurde das Paar in einem Hotel in Manhattan mit 20’000 US-Dollar in bar festgenommen und in Brooklyn vor Gericht gestellt. Die 32-jährige russisch-kanadische Staatsbürgerin gibt zu, ihrem Mann dabei geholfen zu haben, Drohnen- und Lenkflugkörperteile für den Krieg gegen die Ukraine nach Moskau zu schicken. Puzyreva drohen nun 20 Jahre Gefängnis.

«Die Geldwäsche stand in direktem Zusammenhang mit 298 Lieferungen von sanktionierter Technologie im Wert von sieben Millionen Dollar für das russische Schlachtfeld», sagt Erin Keegan, die mit den Ermittlungen betraute Sonderagentin.

Geldwäscherin: «Wir werden reich»

Das in Montreal ansässige Paar machte dem Gericht zufolge Geschäfte mit dem in Brooklyn lebenden Salimdzhon Nasriddinov. Dafür flogen die beiden jeweils nach New York. Mithilfe der in Brooklyn registrierten Unternehmen SH Brothers und SN Electronics hätten die Mitverschwörer der Beklagten rechtswidrig Dual-Use-Elektronik im Wert von mehreren Millionen Dollar von US-amerikanischen Herstellern beschafft, gekauft und an Endverbraucher versandt, schreibt die «Daily Mail». Die Komponenten und integrierte Schaltkreise wurden später in russischen Waffenplattformen und Signalaufklärungsgeräten in der Ukraine entdeckt, darunter in Drohnen und Lenkflugkörpern.

Laut Anklageschrift wussten die Angeklagten, dass die Elektronik militärischen Zwecken diente. Nasriddinov habe einmal an Goltsev geschrieben: «Glücklicher Verteidiger des Vaterlandes», woraufhin Goltsev mit einem Lächeln-Emoji antwortete und schrieb: «Wir verteidigen es auf die Art und Weise, wie wir können.» In einer anderen Nachricht wurde Goltsev zitiert, der sich bei Puzyreva darüber beschwerte, dass seine Finger beim Tippen von Kontoaktivitäten auf seinem Laptop schmerzten, was seine Frau zu der Antwort veranlasste: «Viel Geld? Wir werden reich.»

Während sich Puzyreva bereits schuldig bekannt hat, hat der Prozess gegen ihre beiden Mitverschwörer noch nicht begonnen.