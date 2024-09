Mit einem Rasentrimmer kam es in Camorina TI bei Gartenarbeiten zu einem tödlichen Unfall.(Symbolbild) IMAGO/Depositphotos

Ein 69-jähriger Italiener ist am Dienstagabend bei Gartenarbeiten mit einem Rasentrimmer in einem Privathaus in Camorino TI bei einem Sturz schwer verunglückt. Im Spital erlag der Mann laut der Polizei daraufhin seinen schweren Verletzungen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei Gartenarbeiten mit einem Rasentrimmer ist ein Mann in Camorino TI verunglückt.

Er stürzte und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.

Die Polizei ermittelt. Mehr anzeigen

Zu dem Unfall kam es laut der Mitteilung der Tessiner Kantonspolizei kurz nach 17.30 Uhr. Wieso der in der Region wohnhafte Mann hingefallen war, sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen, hiess es weiter.

