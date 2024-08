Kanadagans Lukas nach seiner Festnahme. Polizeidirektion Kiel

In der deutschen Hafenstadt Kiel hat sich eine Gans in eine Wohnung verirrt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat die Polizei das Tier unversehrt in die freie Natur bringen können.

Die Kieler Polizei ist am Samstag wegen einer Gans in einer Wohnung ausgerückt.

Das Tier hat zwar ein Chaos in der Küche hinterlassen, konnte aber wieder in sein natürliches Umfeld zurückgebracht werden. Mehr anzeigen

Es war ein ungewöhnlicher Einsatz, für den die Beamtinnen und Beamten des 2. Polizeireviers Kiel am Samstagabend ausgerückt sind: In der Innenstadt an der deutschen Ostseeküste hat sich eine Gans in eine Wohnung verirrt.

Gemäss Polizeimeldung seien die herbeigerufenen Einsatzkräfte erstaunt gewesen, als sie die Gans gegen 21 Uhr bei ihrem Streifzug in einer Wohnung antreffen. Ganz ohne Einladung habe es sich die Kanadagans in der Küche gemütlich gemacht und das kulinarische Angebot inspiziert.

Dabei sei kein Topf auf dem anderen geblieben. Bei der kurzen, aber spannenden und letztlich erfolgreichen Verfolgungsjagd durch die Wohnung habe das Tier eine erstaunliche Wendigkeit bewiesen.

Einer Polizeibeamtin gelingt es, das Tier behutsam einzufangen und in eine Decke zu wickeln. Die Gans sei wohlbehalten in ihr natürliches Umfeld entlassen und auf den Namen Lukas getauft worden.

Die Wohnungsmieter haben das unerwartete Gänse-Dinner derweil mit Humor genommen. Oder wie es in der Polizeimeldung steht: «Sie können nun mit dieser tierischen Geschichte beim nächsten Nachbarschaftstreffen auftrumpfen.»