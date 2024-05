Der Oscar-prämierte Schauspieler Kevin Spacey verlor im Zuge der #MeToo-Bewegung seine Hauptrolle in der Netflix-Serie «House of Cards». Alberto Pezzali/AP

Im Sommer war der Schauspieler von Vorwürfen des sexuellen Übergriffs freigesprochen worden. In einem Interview wehrt er sich gegen neue Anschuldigungen von Männern, die in einer Dokumentation zu sehen sind.

AP/tgab Gabriela Beck

Schauspieler Kevin Spacey hat neue Vorwürfe des unangemessenen Verhaltens gegen ihn zurückgewiesen. In einem Online-Interview des Journalisten Dan Wootton sagte der Oscar-Preisträger, er habe niemals irgendetwas Illegales getan. «Ich kann das nicht nochmal durchmachen, zulassen, dass ich grundlos attackiert werde, ohne mich zu verteidigen.»

Die neuen Vorwürfe wurden von Männern erhoben, die in einer Dokumentation zu sehen sind, die am Montag und Dienstag im britischen Fernsehen ausgestrahlt werden soll.

Spacey war im vergangenen Jahr von strafrechtlichen Vorwürfen des sexuellen Übergriffs vor einem Gericht in London freigesprochen worden. Dabei ging es um Anschuldigungen von vier Männern. Für Spacey war der Freispruch im Juli ein weiterer Erfolg vor Gericht, nachdem er sich bereits gegen eine Klage aus dem Jahr 2022 im Umfang von 40 Millionen Dollar gewehrt hatte, die Schauspieler Anthony Rapp eingereicht hatte.

Spaceys Schauspielkarriere durch Vorwürfe beschädigt

Die Dokumentation «Spacey Unmasked» soll Aussagen von Männern zu mutmaßlichen Ereignissen zwischen 1976 und 2013 enthalten, wie Spacey selbst in dem Interview sagte. «Ich übernehme die volle Verantwortung für mein vergangenes Verhalten und meine Handlungen», sagte Spacey. Er werde sich aber nicht «bei irgendjemandem entschuldigen, der Dinge über mich erfunden oder Storys über mich aufgebauscht hat». Er habe noch nie einer Person Hilfe bei deren Karriere im Gegenzug für sexuelle Dienste angeboten.

Der Schauspieler berichtete in dem Interview, dass er Probleme dabei gehabt habe, nach dem Freispruch vom Sommer wieder zu arbeiten. Seine Erfahrung komme einer «lebenslangen Strafe» gleich, sagte er. Seine Schauspielkarriere hat seit 2017 schweren Schaden erlitten. Damals waren erstmals öffentliche Vorwürfe des unangemessenen Verhaltens gegen ihn erhoben worden. Spacey verlor im Zuge der #MeToo-Bewegung seine Hauptrolle in der Netflix-Serie «House of Cards».