An australischen Bahnhof: Koala löst Polizeieinsatz aus Eine Überwachungskamera zeigt einen Koala, der sich an einem australischen Bahnhof verirrt hat. Als dann die Polizei kam, war das Kleintier wieder ganz schnell weg. 09.10.2024

Stéphanie Süess Stéphanie Süess

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Überwachungskamera an einem australischen Bahnhof hat den Besuch eines unerwarteten Gastes aufgezeichnet.

Ein Koala hat sich am Bahnhof verlaufen und kletterte die Treppen hoch und wieder runter.

Als die Polizei kam, war das kleine Tier auch schon wieder weg. Mehr anzeigen

Eine Überwachungskamera an einem australischen Bahnhof hat einen Koala dabei gefilmt, wie es an den Bahnhof gelaufen ist.

Im Bahnhof lief es die Treppen hoch und wieder hinunter. Der Lift schien dem Kleintier nicht so zu passen – und er lief weiter.

Als er wieder am Perron ankam, kamen auch schon bereits australische Polizisten. Als der Koala diese jedoch gesehen hat, lief er weiter dem Perron entlang, über den Zaun und zurück in den Busch auf der anderen Seite.

Wusstest du diese Fakten über Koalas?

Koalas sind keine Bären und gehören auch nicht zur Gruppe der höheren Säugetiere, sie sind Beuteltiere.

Koalas sind weitgehend nachtaktiv. In der Regel schlafen sie also am Tag und werden nachts wach. Koalas verschlafen etwa 18-20 Stunden pro Tag, und das aufgrund ihrer niedrigen Stoffwechselrate.

Koalas leben weder in Regenwäldern noch in Wüstengebieten, sondern ausschliesslich in den Eukalyptuswäldern an der australischen Ost- und Südostküste und auf einigen Inseln vor diesen Küsten.

Koalas trinken nicht. Sie nehmen ausschliesslich über Eukalyptusblätter Wasser auf.

Genau wie wir haben Koalas Fingerabdrücke, die bei jedem von ihnen völlig einzigartig sind. Koalas haben auch Daumen, aber im Gegensatz zu Menschen haben sie zwei an jeder Hand.

