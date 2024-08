Die Rettungskräfte tragen den verletzten Mann ins Tal. Facebook/ Chaffee County Search and Rescue South

Ein Mann wird in Colorado gerettet, nachdem er sich auf einer Wanderung verirrt und verletzt hat. Arbeitskollegen haben ihn zuvor auf einem Berg zurückgelassen.

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im US-Bundesstaat Colorado ist ein Mann auf einer Wanderung mit Arbeitskollegen in Not geraten.

Rettungskräfte haben ihn erst am nächsten Morgen retten können. Mehr anzeigen

So geht Teambuilding – zumindest nach Lehrbuch – eindeutig nicht: Ein Büroangestellter muss nach einer gemeinsamen Wanderung mit seinen Mitarbeiter*innen im US-Bundesstaat Colorado gerettet werden. Seine Kollegen haben ihn zurückgelassen – auf einem rund 4200 Meter hohen Berg.

Der Vorfall hat sich am Mount Shavano im San Isabel National Forest ereignet. «Ein Mitglied der Gruppe musste den letzten Abschnitt des Aufstiegs allein bewältigen», sagen Rettungskräfte des Chaffee County Search and Rescue zu «ABC News».

Nach dem Erreichen des Gipfels gegen 11.30 Uhr sei der Mann beim Abstieg orientierungslos geworden. Seine Kollegen haben zuvor Markierungen eingesammelt, die den Rückweg anzeigen sollten.

Schlechtes Wetter erschwert Suche

Nachdem sie acht Stunden nichts von ihm gehört haben, meldet die Gruppe den Mann als vermisst. Schlechtes Wetter hat laut «ABC News» die Suchaktion erschwert. Regen und starker Wind habe auch den Einsatz einer Suchdrohne verhindert. Auch ein Helikopter habe den Mann nicht ausfindig machen können.

Erst am nächsten Morgen hat der Mann wieder genug Empfang, um per Handy den Notruf zu wählen und seine Position durchzugeben. Die Rettungskräfte finden ihn schliesslich in einer Schlucht und bringen ihn ins Spital.

«Er gab an, beim Abstieg sehr desorientiert gewesen zu sein und an den steilen Hängen mindestens 20 Mal gestürzt zu sein», sagen Einsatzkräfte zu «ABC News». Nach dem letzten Sturz habe er nicht mehr aufstehen können.

Der Zustand des Mannes sei stabil. Ob sich das auch vom Klima bei seinem Arbeitgeber behaupten lässt, ist nicht bekannt.