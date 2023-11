McDonald's-Mitarbeiterin rettet entführtes Mädchen

Die Hand zur Faust geballt, der Daumen von den Fingern fest umschlossen: Eine McDonald's-Mitarbeiterin in Mailand erkannte diesen stillen Hilfeschrei und konnte ein junges Mädchen vor einer Entführung bewahren. IMAGO/Pond5 Images

Geistesgegenwärtig reagiert: Eine McDonalds-Mitarbeiterin erkannte ein heimliches Hilfezeichen und hat dadurch ein junges Mädchen vor einer Gewalttat bewahren können.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Mailand fällt einer McDonald's-Mitarbeiterin das Handzeichen eines Mädchens auf, das in Begleitung eines älteren Mannes unterwegs ist.

Eine geballte Faust mit dem Daumen unter den Fingern bedeutet: «Ich bin in Gefahr und brauche Hilfe.»

Die Frau ruft die Polizei, die den Mann festnimmt. Er hatte das Mädchen entführt. Mehr anzeigen

«Sie gab mir das Signal und ich verstand sofort alles. Ich hatte Angst, aber ich musste eingreifen»: Weil sie das internationale Zeichen für «Ich brauche Hilfe» kannte, konnte eine McDonalds-Mitarbeiterin ein junges Mädchen in Mailand vor einer möglichen Gewalttat bewahren, berichtet die italienische «La Repubblica».

Das war passiert: Die Angestellte der Fast Food-Kette stand nach Dienstschluss mit Kollegen vor der Filiale, als sie von einem Mann um eine Zigarette gebeten wurde. Dabei habe sie auf die Hände eines Mädchen geschaut, dass in Begleitung des Mannes war.

Das Mädchen habe ihr signalisiert, in Gefahr zu sein, in dem sie das Hilfezeichen machte: Den Daumen in die offene Handfläche legen und vier Finger zur Faust ballen. Die Geste war der Mitarbeiterin aus Schulungen und Fernsehkampagnen bekannt. Sie bedeutet: «Ich befinde mich in Gefahr und brauche Hilfe.»

Situation wurde noch einmal heikel

Die Frau hat daraufhin die Polizei angerufen: «Es war eine instinktive Sache, in diesem Moment dachte ich nicht, dass ich auch in Gefahr sein könnte.»

In der Tat wurde die Situation noch einmal heikel, weil die Frau und ihre Kollegen, die mittlerweile im Bilde waren, Zeit gewinnen mussten, bis die Polizei eintraf. Als er mit dem Mädchen wegging, hätten sie sogar noch die Verfolgung aufgenommen.

Nachdem der Mann festgenommen und das entführte Mädchen frei war, hätten sich die Augen der beiden Frauen getroffen. «Sie war erschüttert und verängstigt», berichtet die McDonalds-Mitarbeiterin. In ihrem Blick habe sie Dank und Erleichterung gesehen.