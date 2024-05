Mindestens zwei Tote nach Schiffsunglück auf der Donau

Ein Abschnitt der Donau in Ungarn, nahe der Stadt Komárom. Dort wurde ein Hotelschiff mit beschädigtem Rumpf von der Polizei gestoppt. IMAGO/Pond5 Images

In Ungarn fordert ein Schiffsunglück auf der Donau mindestens zwei Tote, die Rettungskräfte suchen nach fünf vermissten Personen. Flussaufwärts stoppte die Polizei ein Hotelschiff mit beschädigtem Rumpf.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei einem Schiffsunglück auf der Donau in Ungarn sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen.

Laut der Polizei kollidierte ein Hotelschiff mit einem Motorboot, in dem sich acht Personen befanden.

Eine Person konnte verletzt geborgen werden. Drei Männer und zwei Frauen werden noch vermisst.

Die Polizei stoppte ein Hotelschiff bei Komárom. Dieses habe Schäden an den Seitenwänden aufgewiesen, hiess es. Mehr anzeigen

Mindestens zwei Menschen sind bei einem Schiffsunglück am Samstagabend im ungarischen Veröce auf der Donau ums Leben gekommen.

Ein Hotelschiff kollidierte laut der Polizei mit einem Motorboot, in dem sich acht Personen befanden. Eine Person wurde verletzt geborgen, drei Männer und zwei Frauen werden noch vermisst, wie ein Sprecher des Budapester Polizeipräsidiums am Sonntag auf einer Medienkonferenz mitteilte.

Am späten Samstagabend sei eine Nachricht eingegangen, wonach in der Nähe von Veröce ein blutender Mann gefunden wurde, hiess es an der Medienkonferenz. Gegenüber den Beamtinnen und Beamten habe der Verletzte dann angegeben, dass er mit einem Boot verunglückt sei.

Zwei Leichen geborgen

Die Behörden nahmen daraufhin sofort die Ermittlungen auf und starteten eine Suchaktion. Auch der Katastrophenschutz und die Rettung wurden alarmiert.Im Zuge der Suche seien die Leichen eines Mannes und einer Frau geborgen worden.

Auch das Motorboot konnte an Land gezogen werden, berichtete das Onlineportal «444.hu». Die Polizei stoppte daraufhin ein Hotelschiff bei Komárom. Dieses habe Schäden an den Seitenwänden aufgewiesen, hiess es.

Die Zugehörigkeit des Schiffs war am Sonntagmittag noch unklar. Auch die weiteren Hintergründe des Vorfalls waren offen. Das Budapester Polizeipräsidium hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Die Donau ist bei Veroce rund 460 Meter breit. Sie schlägt in der Gegend einen Bogen von fast 90 Grad Richtung Süden, die Strecke ist beliebt bei Bootstouristen und wird auch häufig von Kreuzfahrtschiffen zwischen Budapest und Wien befahren.

SDA