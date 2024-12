Musk beschimpft Deutschlands Präsidenten Steinmeier

Scholz und Habeck warnen Musk vor Einmischung in deutsche Politik

Bundeskanzler Olaf Scholz und Vize-Kanzler Robert Habeck haben in ihren Botschaften zum Jahresanfang den US-Tech-Milliardär Elon Musk vor einer Einmischung in die deutsche Politik und den Bundestagswahlkampf gewarnt. «Damit ist auch klar: Wie es in Deutschland weitergeht, das bestimmen Sie, die Bürgerinnen und Bürger. Darüber entscheiden nicht die Inhaber sozialer Medien. In unseren Debatten kann man ja manchmal den Eindruck gewinnen, je extremer die Meinung, desto grösser die Aufmerksamkeit. Aber nicht wer am lautesten schreit, bestimmt darüber, wie es in Deutschland weitergeht.»

31.12.2024