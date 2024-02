Schweizer Wetterflash Wie wird das Wetter in der Schweiz in den nächsten 24 Stunden? Hier erfahren Sie alles Wichtige! 23.02.2024

In der Nacht auf Freitag hat es in der Schweiz bis in tiefe Lagen kräftig gestürmt: An der Messstation Rünenberg BL (610 Meter über Meer) wurden laut SRF Meteo Orkanböen bis 123 Kilometer pro Stunde gemessen.

An der Messstation Rünenberg BL (610 Meter über Meer) wurden laut SRF Meteo Orkanböen bis 123 Kilometer pro Stunde gemessen.

Auf dem Säntis (rund 2500 Meter über Meer) pfiff der Wind zeitweise gar mit 134 Kilometer pro Stunde.

Für Freitag kündigte SRF Meteo vielerorts Sonnenschein bei Höchstwerten um neun Grad und mässigem Südwestwind an. Mehr anzeigen

Auf dem Säntis (rund 2500 Meter über Meer) pfiff der Wind zeitweise gar mit 134 Kilometer pro Stunde, wie SRF Meteo bei X, vormals Twitter, mitteilte. Die Messstation Chasseral BE (rund 1600 Meter über Meer) meldete demnach 133 Kilometer pro Stunde.

Die Messstationen in Piz Martegnas GR (116 Kilometer pro Stunde), Le Moléson FR (110 Kilometer pro Stunde), Les Diablerets VD (109 Kilometer pro Stunde), Schaffhausen (107 Kilometer pro Stunde) und Altdorf UR (102 Kilometer pro Stunde) knackten laut SRF Meteo allesamt die Hundertermarke. In der zweiten Nachthälfte liess der Wind laut Wetterdienst allerdings nach und es wurde ruhiger.

Die #Kaltfront von gestern Abend toppte die #Böen vom Nachmittag nochmals. In Rüneberg/BL wurde eine #Orkanböe von 123 km/h gemessen. Bereits in der zweiten Nachthälfte wurde es ruhiger. pic.twitter.com/Q9KfjdcrLH — SRF Meteo (@srfmeteo) February 23, 2024

Für Freitag kündigte SRF Meteo auf seiner Website vielerorts Sonnenschein bei Höchstwerten um neun Grad und mässigem Südwestwind an. Dazu bleibe es zumeist trocken, allerdings gebe es vor allem im Jura einzelne Schauer. Zürich und die Ostschweiz mussten sich demnach auch auf einen bewölkten Start in den Tag einstellen.

sda