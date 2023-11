Wegen eines entlaufenen Pferdes an Bord musste ein Pilot den Flug von New York aus abbrechen und in den Startflughafen zurückkehren. (Symbolbild) Bild: Boris Roessler/dpa

Ein tierischer Gast hielt die Flugzeugcrew kurz nach dem Start in New York auf Trab – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Weil im Frachtraum ein Pferd entlief, musste das Flugzeug umkehren.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Diesen Trip wird die Crew eines Fluges von New York aus wohl nicht so schnell vergessen.

Im Frachtraum entkam ein Pferd seiner Box und konnte nicht eingefangen werden.

Deshalb blieb dem Piloten nichts anderes übrig, als umzukehren und wieder in New York zu landen. Mehr anzeigen

Wegen eines im Frachtraum entlaufenen Pferds ist ein Flugzeug kurz nach dem Start zum New Yorker Flughafen John F. Kennedy zurückgekehrt. Wie aus Aufnahmen des Funkverkehrs hervorgeht, funkte der Pilot der Frachtmaschine die Fluglotsen in Boston an und erklärte, dass ein Pferd an Bord aus seiner Box entwichen sei. Es sei nicht möglich, das Tier sicher zurück in seine Box zu bringen. «Wir müssen nach New York zurückkehren», sagt der Pilot in der Aufnahme des Luftverkehrskanals You Can See ATC.

Als der Fluglotse die Genehmigung erteilt, informiert der Pilot noch darüber, dass er vor der Landung 20 Tonnen Kerosin ablassen müsse, um das Gewicht der Boeing 747 zu verringern. Auch dazu erteilt der Lotse die Genehmigung. Und noch eine weitere Bitte hatte der Pilot: «Ich glaube, wir brauchen für das Pferd nach der Landung einen Tierarzt», sagte er. Der Fluglotse sagte, er werde das an die zuständigen Stellen in New York weitergeben.

Das Flugzeug der Air Atlanta Icelandic war auf dem Weg nach Belgien, der Vorfall ereignete sich am 9. November. Zuerst berichtete der Sender ABC News darüber. Demnach startete das Flugzeug kurze Zeit nach der Landung in New York wieder und traf am nächsten Morgen im belgischen Lüttich ein.

