In Polen hat ein Bestattungsunternehmen mitten auf der Strasse eine Leiche verloren. Das Unternehmen bat am Samstag um Verzeihung für den Zwischenfall, bei dem ein Toter aus einem Leichenwagen auf den Asphalt gefallen war.

dpa

Polnische Medien berichteten, ein Autofahrer sei am Freitag in Stalowa Wola im Südosten Polens auf einer Strasse unterwegs gewesen, als er zunächst ein Laken an seinem Autofenster bemerkt habe. Als das Laken herunterrutschte, sah er einen Körper auf der Strasse liegen. Für einen Moment befürchtete der Fahrer, er habe einen Menschen angefahren.

Medien zeigten ein Foto des Leichnams, der auf einem Zebrastreifen lag. Das Unternehmen, das den Toten transportierte, Hades, bedauerte den Vorfall am Samstag und teilte mit, es habe einen technischen Defekt an der Verriegelung der Heckklappe des Leichenwagens gegeben. Es bat die Angehörigen des Verstorbenen und Passanten um Verzeihung.

