Postkarte in Wales wird erst nach 121 Jahren ausgeliefert

Diese Postkarte war 121 Jahre unterwegs. Bild: dpa

Ein Ewart schreibt eine Postkarte an eine Lydia Davies, die Royal Mail liefert die Nachricht aus. So weit, so normal? Nicht ganz.

dpa

Es hat ein klitzekleines bisschen länger gedauert: Nach 121 Jahren ist eine Postkarte in Wales zugestellt worden. Die Nachricht, die eigentlich an eine Miss Lydia Davies gerichtet ist, ging bei einer Bausparkasse ein, die mittlerweile an der Adresse in der Stadt Swansea residiert.

Zur Zeit der Postkarte lebte dort ein John F. Davies mit seiner Frau Maria und sechs Kindern – das älteste hiess Lydia, damals vermutlich 16 Jahre alt, wie Recherchen ergaben. Wie die Karte bei der Bausparkasse landete, ist völlig unklar.

Ein Sprecher der Royal Mail sagte: «Wahrscheinlich wurde diese Postkarte wieder in unser System aufgenommen und blieb nicht über ein Jahrhundert lang auf dem Postweg verloren. Wenn eine Sendung in unserem System ist, sind wir verpflichtet, sie an die richtige Adresse zu liefern.»

Winterliche Postkarte mit Hirsch

Mithilfe von Nutzern sozialer Medien entzifferte die Bausparkasse die Karte, die einen Hirschen in winterlicher Umgebung zeigt. Demnach schreibt ein Mann namens Ewart an «L», es täte ihm so leid, dass er ein «Paar» eines unbekannten Artikels nicht mitnehmen könne. Er habe etwa 10 Schilling «Taschengeld, die Zugfahrt nicht eingerechnet, also komme ich gut zurecht». Lydia solle bitte Gilbert und John von ihm grüssen.

Die Postkarte ist in schwarzer Kursivschrift geschrieben und trägt eine grüne Halfpenny-Briefmarke mit dem Porträt von König Edward VII. (1901-1910).

Das Unternehmen will nun nach Angehörigen der Angeschriebenen suchen. Das könnte schwierig werden: Der Nachname Davies ist in Wales sehr häufig. Womöglich leben die Nachfahren aber gar nicht mehr in dem britischen Landesteil. Lydia habe einen Mann aus London geheiratet, dem ein Hotel gehört habe, sagte ein Unternehmenssprecher.

sda/tcar