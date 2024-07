Protest in Barcelona: «Tourists go home» - Gallery Demonstrantinnen verpassen Urlaubern eine unerbetene Abkühlung aus Wasserpistolen. Bild: dpa Von einer «Verminderung des Massentourismus jetzt» erhoffen sich viele Menschen einen bezahlbareren Wohnraum. Bild: dpa Ab nach Hause, dies fordern Demonstranten von ausländischen Urlaubern. Bild: dpa «Mehr Fahrräder, weniger Flugzeuge» lautet eine der Forderungen der Demonstranten in Barcelona. Bild: dpa Ein Mann und eine Frau auf der Terrasse eines Restaurants in Barcelona lassen sich von vorbeiziehenden Demonstranten gegen den Massentourismus offenbar nicht aus der Ruhe bringen. Bild: dpa Protest in Barcelona: «Tourists go home» - Gallery Demonstrantinnen verpassen Urlaubern eine unerbetene Abkühlung aus Wasserpistolen. Bild: dpa Von einer «Verminderung des Massentourismus jetzt» erhoffen sich viele Menschen einen bezahlbareren Wohnraum. Bild: dpa Ab nach Hause, dies fordern Demonstranten von ausländischen Urlaubern. Bild: dpa «Mehr Fahrräder, weniger Flugzeuge» lautet eine der Forderungen der Demonstranten in Barcelona. Bild: dpa Ein Mann und eine Frau auf der Terrasse eines Restaurants in Barcelona lassen sich von vorbeiziehenden Demonstranten gegen den Massentourismus offenbar nicht aus der Ruhe bringen. Bild: dpa

Immer öfter protestieren Spanier gegen die Auswüchse des Massentourismus. In Barcelona überraschten sie Urlauber nun mit einer allerdings unerbetenen Abkühlung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Barcelona haben Tausende Menschen gegen die negativen Folgen des Massentourismus protestiert.

«Tourists go home. You are not welcome» stand auf mitgeführten Plakaten. Oder: «Reduzierung des Tourismus jetzt!».

Weil etwa immer mehr Wohnungen in Ferienwohnungen umgewandelt worden sind, steigen die Kosten.

Aber nicht allein die Wohnkosten, sondern auch die Umweltbelastung, Staus, allgemeine Überfüllung, Wassermangel sowie die Überlastung des Gesundheitssektors und der Abfallentsorgung durch immer mehr Besucher empört viele Einheimische.

Dabei bekamen Tourist*innen auch eine ungebetene Abkühlung – per Wasserpistole. Mehr anzeigen

Der Unmut in Spanien über die negativen Folgen des Massentourismus nimmt immer mehr zu. In der Mittelmeermetropole Barcelona forderten nach Behördenangaben bei der zweiten Demonstration dieser Art rund 2800 Menschen angesichts immer höherer Wohn- und Lebenshaltungskosten Beschränkungen für die Tourismusbranche, wie die Zeitung «La Vanguardia» berichtete. Gäste von Restaurants, die vor allem bei Urlaubern beliebt sind, wurden mit Wasser bespritzt. Demonstrantinnen machten Leute per Wasserpistole nass – eine unerbetene Abkühlung.

In den vergangenen Wochen und Monaten gab es solche Demos schon auf Mallorca sowie auf den Kanaren und im südspanischen Málaga. Nicht allein die Wohnkosten, sondern auch die Umweltbelastung, Staus, allgemeine Überfüllung, Wassermangel sowie die Überlastung des Gesundheitssektors und der Abfallentsorgung durch immer mehr Besucher empört viele Einheimische.

«Tourists go home. You are not welcome» stand in Barcelona auf mitgeführten Plakaten. Oder: «Reduzierung des Tourismus jetzt!». Weil immer mehr Wohnungen in Ferienwohnungen umgewandelt worden sind, steigen die Kosten. Im vergangenen Jahrzehnt erhöhten sie sich in Barcelona um 68 Prozent. Manche Alteingesessene können sich solche Preise nicht leisten und werden in Trabantenstädte am Stadtrand verdrängt, junge Leute müssen weiter bei ihren Eltern wohnen.

Barcelona will Ferienwohnungen verbieten

Die Touristenmetropole hat gerade erst die Notbremse gezogen und im Kampf gegen Wohnungsnot angekündigt, die Vermietung von Ferienwohnungen solle bis Ende 2028 ganz abgeschafft werden, indem die Genehmigungen einfach nicht erneuert werden. Allerdings droht juristische Gegenwehr der Vermieter.

Die zunehmende Besucherzahl wird in Spanien für viele Probleme verantwortlich gemacht. Zuletzt hatten Tausende in Málaga gegen die immer grössere Zahl ausländischer Touristen demonstriert und eine «Invasion» beklagt.

Dieses Jahr 91 Millionen ausländische Besucher erwartet

Bis Ende Mai wurden schon 33,2 Millionen ausländische Touristen in dem Land mit knapp 48 Millionen Einwohnern gezählt. Schätzungen gehen davon aus, dass es bis zum Jahresende 91 Millionen Urlauber werden könnten, die rund 125 Milliarden Euro in die spanischen Kassen spülen werden. Die Hochkonjunktur bei Tourismus beschert Spanien derzeit auch wesentlich bessere Wirtschaftsdaten als zum Beispiel Deutschland.

dpa