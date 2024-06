Griechenland: Dramatische Hitzewelle hält an

Die extreme Hitze in Griechenland hält weiter an. Laut Meteorologen hat die Hitzewelle bereits historische Ausmasse angenommen. Eine solche extreme und lange und intensive Hitzewelle wurde bisher Mitte Juni noch nie gemessen. Offiziellen Angaben zufolge kam es auch schon zu mehreren Todesfällen von Touristen, die im Zusammenhang mit den extremen Temperaturen stehen sollen. Denn an manchen Orten wurden wiederholt über 40 Grad Celsius gemessen. Touristenattraktionen wie zum Beispiel die Akropolis in Athen und Schulen wurden geschlossen.

21.06.2024