Ein Rollerfahrer ist bei einem Unfall am Donnerstag in Petit-Saconnex GE ums Leben gekommen. Er war am frühen Morgen mit einem Auto frontal zusammengestossen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Rollerfahrer ist nach einer Kollision mit einem Auto in Petit-Saconnex GE ums Leben gekommen.

Durch den Aufprall wurden er und sein Fahrzeug mehrere Meter weit weg geschleudert.

Der Mann verstarb nach seiner Einlieferung ins Spital. Mehr anzeigen

Durch den Aufprall wurden er und sein Fahrzeug mehrere Meter weit weg geschleudert. Der Autofahrer kam an einer niedrigen Mauer und zwei Motorrädern zum Stehen. Der 48-jährige Rollerfahrer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Spital gebracht. Dort verstarb er am frühen Nachmittag, wie die Kantonspolizei Genf mitteilte.

Um die Umstände des Unfalls zu ermitteln, wird von der Brigade für Strassenverkehr und Unfälle (BRA) unter der Leitung der Staatsanwaltschaft eine Untersuchung durchgeführt, berichtet die Kantonspolizei Genf. Mögliche Zeugen dieses Unfalls können die BRA unter folgender Nummer erreichen 022 427 64 50. Es handelt sich um den zwölften Todesfall auf Genfer Strassen im Jahr 2024.

hkl, sda/tpfi