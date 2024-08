Wizz Air bietet einen «All You Can Fly»-Jahrespass an. Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB

Der CEO von Ryanair Michael O’Leary kritisiert den neuen «All You Can Fly»-Jahrespass von Wizz Air. Die Wizz-Chefin kontert die Bemerkungen.

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mit einem Jahrespass so viel fliegen wie man will: So lautet das Angebot, dass Wizz Air neu führt.

Der CEO von Konkurrent Ryanair sieht darin allerdings einen reinen Marketing-Gag.

Die Wizz-Chefin verteidigt das Angebot. Mehr anzeigen

Für rund 475 Franken bietet die Billigfluggesellschaft Wizz Air einen «All You Can Fly»-Jahrespass an. Das kommt bei der Konkurrenz offenbar nicht gut an: Michael O’Leary, CEO von Ryanair, hat das Angebot als eine «Marketing-Masche» bezeichnet.

Von seiner Fluggesellschaft sei ein solches Angebot niemals zu erwarten, sagt O'Leary zum irischen Radiosender «Newstalk». Der Jahrespass könne in der Praxis nicht funktionieren, weil die Flüge nur 72 Stunden vor Abflug gebucht werden können.

Zu diesem Zeitpunkt seien die meisten Flüge aber bereits ausgebucht. Zusätzlich würden jeweils Gebühren fällig. «Es ist ein interessanter Marketing-Trick, aber das ist auch schon alles», sagt O'Leary.

Wizz Air kontert

Wizz Air hat die Bemerkungen nicht unkommentiert auf sich sitzen lassen. Gemäss CEO Yvonne Moynihan seien O'Learys Aussagen «nicht nur provokativ, sondern auch unzutreffend». Die Jahresabos seien innert kurzer Zeit ausverkauft gewesen.

Die durchschnittliche Auslastung eines Fluges liege zwischen 90 und 95 Prozent. Entsprechend würden gemäss Moynihan auch 72 Stunden ausreichen, um sich noch einen Sitzplatz zu ergattern.

Kürzlich machte Wizz Air Schlagzeilen, als einem 14-Jährigen trotz gültigem Ticket der Heimflug verweigert wurde.