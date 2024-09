Satellitenbild zeigt Passagierjet mitten im Schwarzwald

Google Maps

Google Maps zeigt in der Satelliten-Ansicht einen Passagier-Jet mit gebrochenem Flügel mitten im Schwarzwald. An der betreffenden Stelle ist jedoch kein Flugzeug zu finden. Google hat keine Erklärung dafür.

Das Satellitenbild der Gemeinde Schramberg im Schwarzwald (Baden-Württemberg) zeigt ein Linienflugzeug, das mit gebrochenem Flügel im Wald liegt.

Ein Augenzeuge bestätigt, dass an der betreffenden Stelle kein Flugzeug zu finden sei.

Es handelt sich wohl um einen Darstellungsfehler bei Google. Mehr anzeigen

Mitten im Schwarzwald liegt ein Linienflugzeug im Wald – gemäss Googles Satellitenbild. Noch verwirrender: Ein Teil der linken Tragfläche ist abgebrochen. Der Schriftzug der Lufthansa lässt sich erahnen.

Die Bäume um die Boeing 747 herum wirken intakt, es gibt keine Spuren eines Absturzes oder einer Notlandung. Das Bild erinnert an Fotos von an in abgelegenen Wäldern abgestürzte Maschinen, um die herum sich die Vegetation längst erholt hat.

Was ist da passiert, zwischen Schramberg und Heiligenbronn in Baden-Württemberg, auf einem Hügel namens Sulgen? Warum hat niemand etwas bemerkt?

Da ist kein Flugzeug im Wald

Die Antwort auf die zweite Frage ist simpel: Weil da kein Flugzeug ist. Ein Angestellter des Landkreises gibt dem Radiosender Antenne 1 zu Protokoll: «Ich kann Ihnen versichern, dass auf dem Sulgen kein Flugzeug im Wald steht.»

Als Anlass für einen Scherz nimmt ein Lufthansa-Sprecher das Satellitenbild: «Das Flugzeug haben wir dort geparkt. Leider ist uns dabei eine Tragfläche abgebrochen. Macht aber nichts, das Flugzeug soll sowieso nicht wieder eingesetzt werden.» Dann fügt er an, dass niemand bei Lufthansa wisse, wie das Flugzeug auf das Google-Bild geraten sei.

Google sagt der Radioredaktion, dass sie keine Erklärungen zu Einzelfällen abgeben könnten. Sicher ist, dass die Darstellung nicht der Realität entspricht.

Das Flugzeug befindet sich nördlich von Schramberg – aber nur auf Google Maps. Google Maps

Jet könnte «dazwischen gerutscht» sein

t-Online fasst Aussagen fachkundiger Personen zusammen, die erklären, dass die Google Satelliten-Bilder aus Einzelbildern zusammengesetzt würden. Da könne auch mal ein Bild von einem anderen Ort «dazwischen rutschen».

Ein User behauptet sogar, zu sehen sei eine Maschine der Air Berlin, die beim Anflug auf den Flughafen Stuttgart fotografiert worden ist. Diese Fluggesellschaft ist 2017 Konkurs gegangen. Wie lange die Maschine schon mit gebrochenem Flügel im Google-Wald liegt, ist nicht bekannt.