Als die Feuerwehr Spiez an der Moosegg in Einigen eintraf, stand die Scheune bereits im Vollbrand.

Eine Scheune ist am Freitagnachmittag in Spiez total niedergebrannt. Verletzt wurde niemand. Nach Polizeiangaben waren Schadenhöhe und Brandursache am Abend Gegenstand von Ermittlungen.

Der Brand an der Moosegg in Einigen in der Gemeinde Spiez wurden der Kantonspolizei gegen 15.45 Uhr gemeldet, wie diese mitteilte. Als die Feuerwehr Spiez vor Ort eintraf, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die Löschkräfte brachten das Feuer unter Kontrolle und stellten eine Brandwache auf. Vorsorglich war auch ein Ambulanzteam ausgerückt.

