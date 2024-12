US-Lotterie mit Milliarden-Jackpot – «Dann kaufe ich 'ne ganze Insel!» Auf umgerechnet über 1,1 Milliarden Euro ist die «Mega Millions»-Lotterie in den vergangenen Monaten angeschwollen. Schon jetzt soll es der fünftgrösste Jackpot in der Geschichte der Ziehung sein. 27.12.2024

In den USA gibt es erneut einen Jackpot, der die hohe Marke überschreiten dürfte. So etwas sorgt für Schlagzeilen und einen grossen Andrang bei den Tickets. Dabei ist es inzwischen nicht mehr ungewöhnlich, dass eine derart hohe Summe im Spiel ist.

Der Moment dürfte schnell vorbei sein: Ein Jackpot bei einer US-Lotterie wird voraussichtlich den Wert von einer Milliarde Dollar überschreiten. Die Mega-Millions-Ziehung vom (heutigen) Freitag ist mit einem Umfang von etwa 1,15 Milliarden Dollar verbunden. Viele Menschen lässt es nicht kalt, wenn eine Zahl einen Dollar höher als 999’999’999 ausfällt, auch wenn andere Jackpots in den USA bereits einen zehnstelligen Wert hatten.

«Die Frage, die sich aufdrängt, lautet: «Was passiert, wenn eine Milliarde Dollar zur Routine wird und das die Leute nicht mehr interessiert?"», sagte der Autor des Buchs «For a Dollar and a Dream: State Lotteries in Modern America», Jonathan D. Cohen.

«Lotterien wurden als Etat-Wunder betrachtet»

Cohen schreibt in seinem Buch aus dem Jahr 2022, Lotterien gebe es schon seit mehr als 4000 Jahren. Im antiken Rom sollen Kaiser und Adlige bei Dinnerpartys Ziehungen veranstaltet und Preise verteilt haben, die alles von Terrakottavasen bis hin zu versklavten Menschen umfassten. Im 15. Jahrhundert soll in Europa mit Hilfe von Lotterien der Bau von Festungen finanziert worden sein. In den amerikanischen Kolonien seien Lotterien üblich gewesen, um den Aufstand gegen Grossbritannien zu finanzieren. Cohen schreibt in seinem Buch, der frühere US-Präsident Thomas Jefferson habe Lotterien genehmigt. Diese kämen einer Steuer gleich, «die nur den Freiwilligen auferlegt wird», habe er das begründet.

Ein Lottoschein der Lotterie Mega Millions. Archivbild: Teresa Crawford/AP/dpa

Im 19. Jahrhundert sollen Lotterien in den USA an Popularität verloren haben, weil es Bedenken wegen Betrug, Misswirtschaft und Folgen für Arme gegeben haben soll. Ab den 1960er Jahren wurden Lotterien in US-Staaten legalisiert, um ohne Steuererhöhungen finanzielle Engpässe bewältigen zu können. «Lotterien wurden als Etat-Wunder betrachtet, als Chance für Staaten, scheinbar aus dem Nichts Einnahmen herbeizuzaubern», berichtet Cohen.

Einfach mal ein Major-League-Baseballteam kaufen

Mega Millions wurde 1996 gegründet. Damals hiess sie noch «The Big Game» (Das grosse Spiel). Beteiligt waren daran nur sechs US-Staaten. Mega Millions war so konzipiert, um mit der Lotterie Powerball konkurrieren zu können, die damals in 20 US-Staaten und im Hauptstadtbezirk District of Columbia vertreten war. Die erste Auszahlung bei «The Big Game» hatte einen Umfang von fünf Millionen Dollar. Gemessen an der Inflation wäre der Wert heute knapp doppelt so hoch.

Wenn man die Gewinne aus dem Mega-Millions-Jackpot vom Freitag vor Abzug der fälligen Steuern nimmt, könnte man damit theoretisch ein Major-League-Baseballteam kaufen – vielleicht die Miami Marlins: Das US-Magazin «Forbes» hat den Wert dieser Mannschaft vor kurzem mit einer Milliarde Dollar angegeben. Verglichen werden kann der Jackpot auch mit den Einnahmen aus Taylor-Swifts Konzerttournee mit Stand Ende 2023. Ihre «Eras Tour» war die erste Tournee, die mehr als eine Milliarde Dollar einbrachte, nachdem mehr als vier Millionen Tickets verkauft worden waren. Mit Abschluss der Konzertreihe am 8. Dezember 2024 dürfte Swift laut dem Magazin «Pollstar» voraussichtlich insgesamt mehr als zwei Milliarden Dollar eingebracht haben.

Gewinnchancen steigen immer weiter

Heute sind die Lotterien Mega Millions und Powerball in 45 US-Staaten und in der Hauptstadt Washington vertreten, sowie auf den Amerikanischen Jungferninseln. Powerball kann zudem im US-Aussengebiet Puerto Rico gespielt werden.

Im April steigt der Ticketpreis für Mega Millions von zwei auf fünf Dollar. Argumentiert wird dabei, dass dadurch die Chancen auf den Jackpot grösser würden, es zudem häufiger riesige Preise und noch grössere Auszahlungen geben werde.

Glücksspiele mit riesigen Ausschüttungen sind in der Regel beliebter, auch wenn die Gewinnchancen abnehmen. Grössere Jackpots sorgen auch für mehr Aufmerksamkeit der Medien und erhöhte Ticketverkäufe, zudem werden neue Spieler angelockt, wie Cohen angibt. Die Organisatoren von Lotterien hätten dafür gesorgt, dass die Gewinnchancen aufgrund einer grösseren Anzahl möglicher Zahlen niedriger würden, sagte Cohen. Dadurch sei es schwieriger, im Lotto zu gewinnen, wodurch es noch höhere Preise gebe.