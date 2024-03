Ein undatiertes Bild der CEO des Schifffahrtsunternehmens Foremost Group, Angela Chao. Bild: Foremost Group

Die Polizei im US-Bundesstaat Texas hat das Ergebnis einer Untersuchung zum Tod einer Unternehmerin und Schwägerin des republikanischen Spitzenpolitikers Mitch McConnell veröffentlicht.

Angela Chao habe unter Alkoholeinfluss gestanden, als sie im Februar bei einem Autounfall unter dramatischen Umständen ums Leben kam, teilte das Blanco County Sheriff's Office am Mittwoch (Ortszeit) mit. In dem Bericht wurde Chaos Tod als «unglücklicher Unfall» eingestuft. Ihr Blutalkoholspiegel sei fast dreimal so hoch gewesen war wie der gesetzlich zugelassene Grenzwert.

Die 50-Jährige Milliardärin war Chefin des Schifffahrtsunternehmens Foremost Group und Präsidentin der Foremost Foundation, einer philanthropischen Organisation. Ihre älteste Schwester, Elaine Chao, ist mit McConnell, dem Fraktionsvorsitzenden der Republikaner im US-Senat, verheiratet und diente als Verkehrsministerin unter Präsident Donald Trump und als Arbeitsministerin unter Präsident George W. Bush. Angela Chao war mit dem Wagniskapitalgeber Jim Breyer verheiratet, Gründer von Breyer Capital und einer der ersten Facebook-Investoren.

Findings of investigation into death of Angela Chao released. Here's what we know. https://t.co/UPTdI8DyQv — Austin Statesman (@statesman) March 20, 2024

Vor ihrem Unfall hatte Angela Chao auf einer Ranch westlich von Austin mit einer grösseren Gruppe zu Abend gegessen. Sie fuhr ihren Tesla dann in der Nähe eines Gästehauses auf dem Grundstück versehentlich rückwärts in einen Teich. Der Bericht gibt die Schilderungen einer Freundin wieder, die um 23.42 Uhr einen Anruf von Chao erhielt. Die Unternehmerin berichtete demnach, ihr Auto sei im Wasser und sinke langsam, sie sei darin gefangen. Chao habe ihrer Freundin mitgeteilt, «dass das Wasser steigt und sie sterben wird und sie sagte «Ich liebe dich"», heisst es in dem Bericht. Dann hätten sich die beiden Frauen voneinander verabschiedet. Das Telefongespräch dauerte acht Minuten.

dpa/dor