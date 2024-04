Schweizer Auswanderer wird angefahren und schwer verletzt

Veröffentlichte Videoaufnahmen zeigen den Moment des Unfalls. The Pattaya News

Ein Schweizer Auswanderer ist in der thailändischen Stadt Pattaya bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Er ist auf seinem Roller von einem Auto angefahren worden.

dmu Dominik Müller

Ein 73-jähriger Schweizer ist am vergangenen Freitag bei einem Verkehrsunfall in Pattaya, Thailand, lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann liege in kritischem Zustand im Spital, berichtet «The Pattaya News».

Demnach sei der Auswanderer mit seinem Elektroroller unterwegs gewesen, um Medikamente zu kaufen, als er auf einer Kreuzung von einem weissen Auto erfasst wurde.

Der 73-Jährige wurde schwer verletzt ins Spital auf die Intensivstation gebracht. Die medizinischen Kosten hätten bereits 200'000 Baht (rund 5000 Franken) überschritten, er benötige weiterhin intensive Überwachung und Pflege.

Ehefrau fordert Gerechtigkeit

Seine Frau fordert Gerechtigkeit für ihren Mann. Laut ihr habe sich die Gegenpartei geweigert, die Verantwortung für den Unfall zu übernehmen. Sie sei nach Erhalt der Nachricht zum Unfallort geeilt und fand ihren Ehemann schwer verletzt und blutend auf der Strasse vor.

Sie hat zudem Videoaufnahmen des Unfalls veröffentlicht und Medien zur Verfügung gestellt. Damit wolle sie öffentlichen Druck erzeugen, um den aus ihrer Sicht schuldigen Autofahrer zur Rechenschaft zu ziehen.

