29-Jähriger baut Selbstunfall in Schönenwerd SO – sechs Verletzte

Die beiden total beschädigten Fahrzeuge an der Oltnerstrasse in Schönenwerd SO. Keystone

Ein alkoholisierter und unter Drogen stehender Autolenker ist in der Nacht auf Samstag in Schönenwerd SO in ein parkiertes Auto gefahren. Sowohl der 29-jährige Lenker als auch seine fünf Insassen wurden verletzt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Nacht auf Samstag hat ein Autofahrer die Kontrolle über sein BWM verloren.

Im solothurnischen Schönenwerd kollidierte er mit einer Hauswand und krachte anschliessend ins Heck eines parkierten Autos.

Dabei wurden der Lenker und die fünf weiteren Insassen verletzt.

Ein Test am Unfallort ergab, dass der Lenker unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden hat.

Der 29-jährige musste den Führerausweis sofort abgeben.

Alle sechs Verletzten wurden mit Ambulanzen in die umliegenden Spitäler gebracht. Mehr anzeigen

Wie die Kantonspolizei Solothurn am Samstag mitteilte, war der weisse BMW von Aarau Richtung Olten SO unterwegs. In Schönenwerd verlor der Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit einer Hauswand und fuhr dann ins Heck eines parkierten Autos.

Die sechs verletzten Insassen des BMW seien von mehreren Ambulanzen in die umliegenden Spitäler gebracht worden, teilte die Kantonspolizei mit. Die beiden Autos seien bei der Kollision total beschädigt worden.

Ein Test am Unfallort ergab, dass der Lenker Alkohol und Drogen konsumiert hatte. Er musste seinen Führerausweis abgeben. Die Polizei vermutet, dass der Lenker des weissen BMWs schon zuvor anderen Verkehrsteilnehmern durch seine Fahrweise aufgefallen sein könnte.

Wegen des Unfalls war die Oltnerstrasse am frühen Samstagmorgen während mehreren Stunden gesperrt.

rl, sda