Nachdem ein Sechsjähriger von einem Bauernhof in Deutschland verschwunden war, konnten Rettungskräfte nur noch den Leichnam des Buben bergen. Bild: Hendrik Schmidt/dpa

Auf einem Bauernhof in Deutschland ist es zu einem tragischen Unglück gekommen. Auf einem Bauernhof verschwand ein sechsjähriger Bub. Das Kind wurde von Rettungskräften tot aus einer Güllegrube geborgen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Sechsjähriger verschwand am Sonntag auf einem Bauernhof in Deutschland.

Seine Grosseltern alarmierten umgehend die Polizei.

Nach einer gross angelegten Suchaktion konnte nur noch die Leiche des Buben geborgen werden: Sie lag in einer Güllegrube. Mehr anzeigen

Tragischer Unfall auf einem Bauernhof in Norddeutschland: In der Ortschaft Osterhever in Schleswig-Holstein ist ein sechsjähriger Bub in einen Güllebehälter gefallen und gestorben. Dies berichten mehrere Medien, darunter die «Bild».

Nach Angaben der Polizei hatten die Grosseltern am Sonntagnachmittag bemerkt, dass der Junge verschwunden war und die Polizei alarmiert. Die Rettungskräfte suchten mit einem Groassaufgebot nach dem verschwundenen Kind.

Während der Suchaktion wurde auch der Güllebehälter auf dem Bauernhof abgepumpt. Feuerwehrleute fanden darin den leblosen Körper des Buben. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Wie der Bub in den Güllebehälter geraten ist, wird zurzeit ermittelt. Auch die Todesursache steht noch nicht fest.