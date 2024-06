Turbulenzen Singapore Airlines Aufgrund der starken Turbulenzen hängen die Sauerstoffgeräte in der Maschine runter. Bild: X/Breaking Aviation News Rund um die geschockten Passagiere liegen am Boden überall Gegenstände. Bild: X/Breaking Aviation News Turbulenzen Singapore Airlines Aufgrund der starken Turbulenzen hängen die Sauerstoffgeräte in der Maschine runter. Bild: X/Breaking Aviation News Rund um die geschockten Passagiere liegen am Boden überall Gegenstände. Bild: X/Breaking Aviation News

Ende Mai kam es bei einem Flug der Singapore Airlines zu schweren Turbulenzen. Ein 73-jähriger Brite starb, Dutzende wurden verletzt. Nun hat die Fluggesellschaft den Passagieren Entschädigungen angeboten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Schwere Turbulenzen während eines Langstreckenflugs der Singapore Airlines haben Ende Mai einen Toten und Dutzende Verletzte gefordert.

Nun bietet die Fluggesellschaft den Betroffenen eine Entschädigung an.

Leichtverletzte sollen 10'000 Dollar, Schwerverletzte 25'000 Dollar erhalten. Mehr anzeigen

«Singapore Airlines entschuldigt sich zutiefst bei allen Passagieren für das traumatische Erlebnis», schreibt das Unternehmen am Dienstag in einer Mitteilung auf Facebook. «Wir verpflichten uns, in dieser Zeit unsere volle Unterstützung und Hilfe anzubieten.»

Die Airline habe am Montag Entschädigungsangebote an die Passagiere verschickt. Denjenigen, die bei dem Flug Ende Mai leichte Verletzungen erlitten hatten, sei eine Entschädigung in Höhe von 10'000 US-Dollar angeboten worden. Schwerverletzte erhielten eine Vorauszahlung von 25'000 Dollar, um unmittelbare Kosten zu decken.

Die endgültige Höhe der Entschädigung werde dann auf die jeweiligen Umstände der Betroffenen zugeschnitten. Darüber hinaus werde allen Passagieren unter anderem der Flugpreis vollständig erstattet.

73-jähriger Brite verstorben

Die Maschine des Typs Boeing 777-300ER war mit 211 Passagieren und 18 Besatzungsmitgliedern unterwegs von London nach Singapur, als sie über der Westküste von Myanmar plötzlich um knapp 2000 Meter absackte.

Ein 73-jähriger Brite starb, vermutlich an einem Herzinfarkt. Seine Frau und Dutzende andere Menschen wurden teils schwer verletzt. Die meisten von ihnen waren zum Zeitpunkt der plötzlichen Turbulenz nicht angeschnallt.

