Bahngleise unterspült, Zug entgleist: «Hans» schiebt Regen und Gewitter über Skandinavien

STORY: Starke Regenfälle haben am Montag den Süden Skandinaviens heimgesucht. In Ostschweden, in Hudiksvall, entgleiste ein Zug mit mehr als 100 Fahrgästen, nachdem der Niederschlag einen Bahndamm teilweise weggespült hatte. Drei Menschen wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Das hat die Polizei mitgeteilt. Schwedische und norwegische Meteorologen haben für mehrere Regionen die höchste Wetterwarnstufe Rot herausgegeben. Sie gaben an, vielerorts werde in 24 Stunden der Niederschlag eines durchschnittlichen Monats fallen. In Norwegen könne es zu den schlimmsten Überschwemmungen seit einem Vierteljahrhundert kommen, so die Wetterexperten. Dafür sei ein Tiefdruckgebiet namens Hans verantwortlich, hiess es aus Norwegen. Das benachbarte Dänemark meldete ebenfalls starke Regenfälle und gab eine gelbe Warnung heraus. Meteorologen in Finnland warnten vor starken Gewittern.

08.08.2023