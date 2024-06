Privatsphäre schützen: So spürst du versteckte Kameras im Airbnb auf Rauchmelder, Wanduhren oder Blumentöpfe: Sie alle gehören zum gängigen Inventar von Airbnbs. Was auf den ersten Blick nicht auffällt: In einigen sind Überwachungskameras eingebaut, dies trotz Verbot. 04.06.2024

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Seit dem 30. April sind Überwachungskameras in Innenräumen von Airbnbs verboten . Im Aussenbereich sind sie nur dann gestattet, wenn ihr Standort in der Beschreibung der Unterkunft offengelegt wird.

Bereits davor waren versteckte Kameras, sowie Videoüberwachung in Schlaf- oder Badezimmern strengstens verboten.

Trotz der Regelung finden Gäste von Airbnbs immer wieder versteckte Kameras, z.B. in Rauchmeldern, Lautsprechern oder Radio-Weckern.

Smartphones, WLAN-Apps oder RF-Detektoren können beim Aufspüren der Spionage-Geräte helfen. Mehr anzeigen

Versteckte Kameras im Airbnb? Laut den sozialen Medien keine Seltenheit. Regelmässig wird von Fällen der rechtswidrigen Videoüberwachung berichtet.

Hast du Angst, in der Ferienwohnung heimlich gefilmt zu werden? Jetzt verraten TikToker – wie Marcus Hutchins und Daniel Sullivan – wie man Überwachungskameras am einfachsten enttarnt. blue News hat die besten fünf Tipps für dich zusammengefasst:

Tipp Nr. 1: Einige Kameras sind schon von blossem Auge erkennbar. Überprüfe auffällige Objekte wie z.B. Rauch- und Bewegungsmelder, Radiowecker, Wanduhren, Lampen, Lautsprecher, Ladegeräte, Steckdosen, Blumentöpfe oder Deko-Gegenstände.

Tipp Nr. 2: Mit deiner Smartphone-Kamera kannst du Infrarot-Signale sichtbar machen. Schwenke einfach mit dem Handy über die Objekte. So erkennst du versteckte Kameralinsen, z.B. in Radioweckern oder hinter Badezimmerspiegeln, an einem kleinen roten Licht.

Tipp Nr. 3: Auch die Taschenlampen-Funktion des Smartphones kann helfen, Spionage-Gadgets aufzuspüren. Kamera-Linsen reflektieren im Dunkeln, wenn ein Licht auf das Objektiv trifft.

Tipp Nr. 4: Gewisse Kameras versenden Video-Daten per WLAN oder Bluetooth. Checke auf deinem Smartphone die Liste verfügbarer WLAN-Netzwerke und Bluetooth-Geräte. Manche verraten sich schon durch ihre Bezeichnung, wie zum Beispiel «Cam» oder «Kamera».

Du kannst elektronische Geräte auch einfach ausstecken oder ausschalten. Verschwindet plötzlich ein WLAN-Netzwerk von der Liste verfügbarer Netzwerke, könnte dies ein Anzeichen für eine Spionagekamera sein.

Alternativ kann eine Netzwerk-Scanner-App wie z.B. FING helfen. Sie listet verdächtige Geräte mit WLAN-Verbindung auf und zeigt auch versteckte Netzwerke an.

Tipp Nr. 5: Wenn du auf Nummer sicher gehen willst: Kaufe dir einen RF-Detektor. Dieser scannt einen grossen Frequenzbereich ab und erkennt Signale von Spionage-Geräten.

