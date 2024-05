Airbnb: Übernachte im fliegenden Haus von «Oben» Airbnb stellt neue Erlebnisübernachtungen vor. Dazu zählt auch ein detailgetreuer Nachbau des fliegenden Hauses aus «Oben». Mit einem Kran wird die Unterkunft sogar wirklich in die Luft gehoben. Bild: Airbnb / Disney / Pixar Das Grundstück soll bis Mitte September gebucht werden können. Bild: Airbnb / Disney / Pixar Wer darin nächtigen darf, wird nach Zufallsprinzip entschieden. Gäste, die gerne im «Oben»-Haus unterkommen wollen, können vor dem 13. Mai eine Buchungsanfrage über die App einreichen. Bild: Airbnb / Disney / Pixar Airbnb hat das Haus von Carl und Ellie zu Ehren des 15. Geburtstags des Films nachbauen lassen. Bild: Airbnb / Disney / Pixar Das Haus wurde mit Original-Skizzen des Animationsstudios Pixar zu grossen Teilen in Handarbeit erstellt. Bild: Airbnb / Disney / Pixar Das Erlebnis im «Oben»-Haus ist kostenlos. Bild: Airbnb / Disney / Pixar Hier könntest du übernachten, falls du einer der glücklichen Auserwählten wärst. Bild: Airbnb / Disney / Pixar Airbnb: Übernachte im fliegenden Haus von «Oben» Airbnb stellt neue Erlebnisübernachtungen vor. Dazu zählt auch ein detailgetreuer Nachbau des fliegenden Hauses aus «Oben». Mit einem Kran wird die Unterkunft sogar wirklich in die Luft gehoben. Bild: Airbnb / Disney / Pixar Das Grundstück soll bis Mitte September gebucht werden können. Bild: Airbnb / Disney / Pixar Wer darin nächtigen darf, wird nach Zufallsprinzip entschieden. Gäste, die gerne im «Oben»-Haus unterkommen wollen, können vor dem 13. Mai eine Buchungsanfrage über die App einreichen. Bild: Airbnb / Disney / Pixar Airbnb hat das Haus von Carl und Ellie zu Ehren des 15. Geburtstags des Films nachbauen lassen. Bild: Airbnb / Disney / Pixar Das Haus wurde mit Original-Skizzen des Animationsstudios Pixar zu grossen Teilen in Handarbeit erstellt. Bild: Airbnb / Disney / Pixar Das Erlebnis im «Oben»-Haus ist kostenlos. Bild: Airbnb / Disney / Pixar Hier könntest du übernachten, falls du einer der glücklichen Auserwählten wärst. Bild: Airbnb / Disney / Pixar

Airbnb hebt das Übernachtungserlebnis buchstäblich auf die nächste Ebene: Neu gibt es das Angebot, im fliegenden Haus aus «Oben» zu übernachten. Die Unterkunft geht sogar wirklich in die Luft.

dpa / vab dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Airbnb bietet unter dem Namen «Ikonen» neue Erlebnisse: Aussergewöhnliche Unterkünfte laden zu einer Nacht ein, die man nie mehr vergisst.

Eine davon ist ein detailgetreuer Nachbau des Hauses aus «Oben».

Die Unterkunft wird mithilfe eines Krans sogar wirklich in die Luft gehoben.

Das Haus steht im US-Bundesstaat New Mexico. Mehr anzeigen

Airbnb-Chef Brian Chesky will die Unterkünfteplattform im Wettbewerb mit der Hotelbranche stärker auf aussergewöhnliche Erlebnisse ausrichten. In der neuen Rubrik «Ikonen» werden in der App unter anderem Übernachtungen im Ferrari-Museum und in dem von Airbnb nachgebauten schwebenden Haus aus dem Animationsfilm «Oben» präsentiert – samt mehr als 8000 Ballons über dem Dach.

Ikonen sollen Gäste in Welten führen, die bisher nur in ihrer Vorstellung existierten, wie Chesky in einer Medienmitteilung zitiert wird. «Während unser Leben immer digitaler wird, möchten wir wieder mehr Magie in die reale Welt bringen. Mit den Ikonen schaffen wir die aussergewöhnlichsten Erlebnisse der Welt», so der Airbnb-Mitbegründer.

Gäste werden nach Zufallsprinzip ausgesucht

Das Coolste daran: Die «Ikonen»-Erlebnisse sind kostenlos oder kosten weniger als 100 US-Dollar pro Nacht. Nur relativ wenige sollen in den Genuss kommen: In diesem Jahr werde Airbnb voraussichtlich etwa 4000 «goldene» Tickets dafür vergeben – buchstäblich goldfarbene Souvenir-Tickets wie in «Charlie und die Schokoladenfabrik».

Bei den aktuell elf «Ikonen» soll aus der Masse an Interessenten zunächst eine Gruppe nach dem Zufallsprinzip ausgewählt werden. Dann wird Airbnb entscheiden, wer den Zuschlag bekommt. Die Bewerber müssen beschreiben, warum das Erlebnis sie interessiert.

Ein Kran hebt das Haus in die Luft

Airbnb griff für die ersten «Ikonen» tief in die Tasche. So ist ein exakter Nachbau des Hauses aus «Oben» entstanden – detailgetreu bis hin zur Inneneinrichtung, die mit Original-Skizzen des Animationsstudios Pixar zu grossen Teilen in Handarbeit erstellt wurde.

Da aber auch Tausende Ballons kein 18 Tonnen schweres Haus in die Luft heben können, wurde ein Kran besorgt, der sonst beim Aufbau von Windrädern zum Einsatz kommt. Schweben wird es allerdings nur, wenn keine Gäste in ihm sind.

Airbnb baute sogar zwei Häuser: eins am eigentlichen «Ikonen»-Standort im US-Bundesstaat New Mexico und eins für die Präsentation in Los Angeles.

Eine besondere Übernachtung: Airbnb hat das schwebende Haus aus dem Animationsfilm «Oben» nachgebaut. Bild: dpa

Den Anstoss zu diesen aussergewöhnlichen Erlebnisübernachtungen gab laut Chesky das zum Barbie-Haus umgebaute Gebäude in Malibu, das 2019 buchbar war. «Das Barbie-Haus löste mehr Interesse als unser Börsengang aus.» Darin habe man ein Zeichen gesehen.

Mehr Videos aus dem Ressort

«The Fall Guy»: Irre Stunts, cooler Sarkasmus und mittendrin Ryan Gosling Die Actionkomödie «The Fall Guy» bietet alles, was es für einen gelungenen Blockbuster braucht. Hauptdarsteller Ryan Gosling glänzt dabei als Stuntman Colt Seavers auf ganzer Strecke. 30.04.2024

dpa / vab