SOB bestätigt Geräusche in Zügen, kann aber nichts machen

Ein Zug vom Typ «Traverso» der Südostbahn — hier auf der Gotthardstrecke IMAGO/Geisser

In Traverso-Zügen der Südostbahn ist gelegentlich ein eigenartiges Geräusch zu vernehmen, das an ein «Rülpsen» erinnert. Das Unternehmen erklärt nun, was es damit auf sich hat.

Das es im Zug mal etwas dröhnt oder rattert, ist nicht Aussergewöhnliches und Alltag für die Fahrgäste. Seit einiger Zeit sorgt allerdings ein Traverso-Zug der Südostbahn (SOB) auf der Strecke zwischen Burgdorf und Herzogenbuchsee im Kanton Bern für Rätselraten.

Denn in diesen Zügen sind eigenartige Geräusche zu vernehmen, die an Rülpser erinnern. Kann sich hier etwa ein Fahrgast nicht benehmen?

Mitnichten, wie die SOB nun gegenüber der «Berner Zeitung» bestätigt. Mediensprecher Conradin Knabenhans erklärte demnach, das Problem sei intern durchaus bekannt, werde aber als «Schnaufen» bezeichnet.

Fahrkomfort hat seinen Preis

Das Geräusch sei in allen Traverso-Zügen wahrnehmbar und trete auch in Fahrzeugen anderer Herseller auf. Es sei insbesondere in engen Gleisbögen, also Kurven zu hören, hingegen kaum auf geraden Strecken.

Erzeugt wird das «Schaufen» Knabenhans zufolge durch Langhubdämpfer, sogenannte «Intercar-Dämpfer», welche die Bewegungen der Wagenkästen untereinander stabilisieren sollen und an gewöhnliche Stossdämpfer erinnern. Sie sorgen für mehr Fahrstabilität und letztlich auch Komfort für die Fahrgäste.

SOB kann Geräusch nicht abstellen

Angebracht sind sie gut sichtbar aussen am Zug, erklärt Knabenhans — und hat schlechte Nachrichten für all jene, die sich durch das Geräusch gestört fühlen. Denn die SOB kann das Problem nicht lösen. Zwar habe man zusammen mit dem Hersteller die Geräusche analysiert und geprüft, ob man sie verringern könnte.

«Auch beim Schnaufen wurde eingehend geprüft, ob eine Anpassung möglich wäre, um es zu reduzieren», erklärt Conradin. Jedoch sei das Geräusch durch die Bauweise technisch bedingt und könne deshalb auch nicht eliminiert werden.