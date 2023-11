Die Landposthornschnecke ist der Schrecken französischer Bauplaner, denn die geschützte Schneckenart hat schon so manchen Baustopp verursacht.

Die Stadt Brest lässt sie nun in einer Schneckensammelaktion vor dem Bau einer neuen Tramlinie umsiedeln – einzeln und von Hand.

Damit sie sich nicht in ihre alte Heimat zurückschleichen, wurde die Aktion in den November gelegt, kurz bevor die Schnecken in den Winterschlaf fallen.