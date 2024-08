Nach Messerattacke auf Mädchen: 100 Festnahmen bei Tumult in London

Eskalierter Protest in London. In der Nähe des britischen Regierungssitzes kommt es zu Ausschreitungen britischer Ultranationalisten. Mehr als 100 Menschen werden festgenommen. Hintergrund ist eine Messerattacke im britischen Southport, bei der drei Kinder starben. Rechtsextreme werfen den Behörden vor, die vermeintliche Wahrheit über die Herkunft des Messerangreifers zu vertuschen. Durch Falschmeldungen war das Gerücht verbreitet worden, es handele sich um einen illegal eingereisten muslimischen Asylbewerber. Nach Angaben der Polizei ist der Tatverdächtige jedoch in Grossbritannien geboren. Bereits am Dienstagabend war es in Southport zu gewalttätigen Ausschreitungen gekommen. Der 17-jährige Tatverdächtige wurde inzwischen wegen dreifachen Mordes und zehnfachen Mordversuchs angeklagt.

