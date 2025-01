Streit zwischen Sarah Engels und Laura Rypa eskaliert

Sarah Engels wird von Laura Maria Rypa auf Instagram kritisiert. picture alliance/dpa

Der DSDS-Star Pietro Lombardi ist mit Laura Maria Rypa verlobt. Diese streitet sich nun öffentlich mit Sarah Engels, die Ex-Frau des Sängers. Was ist da los?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Laura Maria Rypa wirft Sarah Engels vor, durch ein Promo-Video alte Konflikte zwischen ihr und Pietro Lombardi bewusst wieder aufzuwärmen.

Sarah bestreitet dies und betont, dass das Video humorvoll gemeint war und niemanden persönlich angreifen sollte.

Der Streit eskaliert, als Rypa private Nachrichten veröffentlicht und emotional auf Instagram reagiert. Mehr anzeigen

Laura Maria Rypa, die Freundin von Pietro Lombardi, hat genug. «Es reicht», schreibt sie auf Instagram in einer Story. «Ich bin leider an einem Punkt angekommen – und ich sage bewusst leider, weil ich so was wirklich nicht öffentlich machen will.» Sie wolle viele Dinge immer privat klären, vor allem der Kinder wegen. Doch das ginge nicht mehr, so die 29-Jährige.

Auslöser dafür soll ein Video von Sarah Engels, der Ex-Frau von Pietro Lombardi, sein. In einem Promo-Video für die Sendung «Schlag den Star» schreiben sich Engels und ihre Konkurrentin Evelyn Burdecki WhatsApp-Nachrichten. Burdecki schreibt dann: «Wenn du verlierst, geht dein Ruf kaputt, ned meiner.»

Streit im Jahr 2016

Eine klare Anspielung auf einen Streit im Jahr 2016 zwischen Sarah und Pietro, als diese noch verheiratet waren. Dabei fiel seitens des Musikers der Satz: «Weil mein Ruf kaputtgeht, nicht deiner. Ich kann nichts dafür.»

Doch für Rypa ist klar: Sarah Engels streut hier Salz in eine alte Wunde. In mehreren Instagram-Storys macht sie ihrem Ärger Luft. Dies sei nicht das erste Mal, dass Sarah durch Sticheleien auffalle, so Laura. Sie fordert die 32-Jährige auf, das zu unterlassen. «Irgendwann reicht es einfach, weil dieser Mensch immer wieder damit durchkommt. Immer wieder diese unterbewussten Sticheleien», sagt die Influencerin auf Instagram.

Sie erwähnte auch frühere Vorfälle während ihrer Schwangerschaft und Babyparty, die sie als Sticheleien empfand.

Rypa habe das Promo-Video kommentiert und zeigt einen Screenshot des Kommentars: «Wo ist hier der Witz? Reicht doch langsam, oder?» Doch ihr Kommentar wurde angeblich von Engels gelöscht und Rypa blockiert. Also schrieb sie ihr privat: «Was sie mir geschrieben hat, möchte ich hier lieber nicht veröffentlichen, weil man dann auch andere Sachen sehen würde, die nicht so schön sind,» erklärt die Verlobte von Pietro Lombardi. Sie wolle die Kinder aus dem Streit heraushalten.

Am Schluss sagt Rypa noch: «Kümmere dich lieber um andere Dinge und wir wissen beide, worum.»

Video war humorvoll gemeint

Die Ansage von Laura kann Sarah nicht auf sich sitzen lassen. In ihrer Insta-Story schreibt sie, dass sie sich lediglich über ihre erneute Teilnahme an der Show freut und der Clip humorvoll gemeint war. «Dieses Video sollte niemanden persönlich angreifen. Doch leider suchen manche Menschen immer wieder nach Wegen, um gezielt anzugreifen, zu sticheln und Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.»

Normalerweise schweige sie, aber sie merke, dass dies keine Ruhe bewirke, «sondern sich manche erst recht ermutigt fühlen, noch mehr Lügen zu verbreiten.» Sie habe «genau dieser Person» in den letzten Monaten Unterstützung angeboten und bezeichnet das ganze als «falsches Spiel». Dann fasst Sarah zusammen: «Ich möchte einfach nur, dass es ein Ende nimmt, dass bewusst immer wieder öffentlich Konflikte geschürt werden.»

«Das ist einfach nur noch krank»

Ende gut, alles gut? Nein. Laura teilt daraufhin Sarahs Story und packt dazu private Nachrichten rein, in denen Sarah ihr Hilfe anbietet. Dann postet sie ein Video von sich, in dem sie sich fürchterlich aufregt und ihr die Tränen kommen. «Das ist einfach nur noch krank», findet sie.

Jahrelang habe sie alles mitgemacht, den Kindern zuliebe. Sie habe nie «so etwas» öffentlich machen wollen und ist traurig darüber, dass nun ihre beiden Kinder mit Pietro und auch dessen Sohn Alessio (9), den er mit Sarah hat, in den Streit hineingezogen werden.

Und Pietro? Der hält sich bisher mit Kommentaren zu der Auseinandersetzung zurück. Stattdessen erzählt der DSDS-Star in seiner Story, von einer allergischen Reaktion, die ihm zu schaffen macht.