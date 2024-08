Aus einem Hubschrauber und vom Ufer aus suchen Einsatzkräfte nach einem Schwimmer, der im Rhein von einem Sog erfasst und mitgerissen wurde. (Archivbild) Justin Brosch/KEYSTONE

Drama am Rhein: Sechs Nichtschwimmer verlieren am steilen Ufer den Boden unter den Füßen und werden von der Strömung mitgerissen. Zwei Personen gelten immer noch als vermisst.

tgab Gabriela Beck

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Sonntag werden sechs Menschen von der Strömung im Rhein mitgerissen, alles Nichtschwimmer.

Zwei Menschen werden weiterhin vermisst.

Eine grenzüberschreitende Rettungsaktion blieb am Sonntag erfolglos.

In Baden-Württemberg werden zwei Menschen im Rhein vermisst. Sie gehörten zu einer Gruppe von insgesamt sechs Menschen, die am Sonntag bei Hohentengen im Landkreis Waldshut im Uferbereich eines Rheinzuflusses von der Strömung mitgerissen wurden, wie das Polizeipräsidium Freiburg am Montag berichtete. Alle sind demnach Nichtschwimmer.

Den Ermittlungen zufolge begab sich die Gruppe zu weit ins Wasser, woraufhin sie am steilen Ufer den Boden unter den Füßen verloren und von der Strömung in den Rhein gezogen wurden. Familienangehörige konnten vier Menschen aus dem Wasser retten.

Eine 29-jährige Frau und eine 15 Jahre alte Jugendliche galten zunächst als vermisst. Eine grenzüberschreitende Rettungsaktion blieb am Sonntag erfolglos. Neben der Schweizer und der deutschen Polizei sowie verschiedenen Rettungskräften beidseits des Rheins waren auch Taucher, zwei Rettungshubschrauber und eine Drohne im Einsatz. Die Suche wurde am Montag fortgesetzt.