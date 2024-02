Hunderttausende hatten ihr Glück versucht, einer von ihnen wurde am Mittwochabend zum Millionär. Keystone

Der Jackpot im Swiss Lotto wächst und wächst: Mit 45,3 Millionen Franken im Topf lockt nun der zweithöchste Lotto-Gewinn seit 1970 — was einen Run auf die Verkaufsstellen auslöste.

Die hohen Gewinnaussichten hatten in den vergangenen Tagen einen Run auf die Verkaufsstellen ausgelöst.

7, 10, 19, 30, 32, 37 und die Glückszahl 4: Das wären die Zahlen gewesen, mit denen der Jackpot in der 47. Runde hätte geknackt werden können, wie Swisslos am Mittwochabend mitteilte. Doch daraus wurde nichts. Und so bleibt der Jackpot nun bereits seit dem 26. August letzten Jahres unangetastet.

Eine Person wurde am Mittwoch aber trotzdem zum Millionär oder zur Millionärin und zwar mit sechs Richtigen. 19 Personen erhalten mit fünf Richtigen und der Glückszahl noch rund 8000 Franken.

Run auf Verkaufsstellen

Die Höhe der Gewinnsumme und die Tatsache, dass der Jackpot im vergangenen Jahr nie annähernd so hoch war, hatten in den vergangenen Tagen zu einem Run auf die Verkaufsstellen geführt, wie Swisslos der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Hunderttausende hatten ihr Glück versucht, über ein Viertel mehr als an normalen Spieltagen.

Der bisher höchste ausbezahlte Lotto-Gewinn liegt bei 48'598'077 Franken. Er wurde im Jahr 2014 mit den Zahlen 3, 4, 7, 21, 22, 23 und Glückszahl 2 erzielt. Der höchste je erreichte Jackpot im Swiss Lotto befindet sich aber immer noch in weiter Ferne: Im Dezember 2016 hatten sich 70 Millionen Franken angehäuft.

Grössere Chance bei Swiss Lotto

Im Gegensatz zum Spiel Euro Millions gibt es beim Swiss Lotto keine Begrenzung des Jackpots. Allerdings ist das Schweizer Gewinnspiel auch nicht für so hohe Gewinne ausgelegt wie das Europäische. Beim Swiss Lotto ist die Gewinnchance dafür höher. Sie beträgt 1 zu 31 Millionen, bei Euro Millions ist die Chance 1 zu 136 Millionen.

Swisslos hat nach eigenen Angaben in seiner Geschichte bereits 1073 Personen zu Millionären gemacht, 868 davon im Lotto. Im laufenden Jahr gab es nun schon drei Lotto-Millionäre.

