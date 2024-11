Mutter liess Kinder monatelang mit Leiche des Bruders allein

Der Vorfall ereignete sich im Grossraum der texanischen Stadt Houston. Symbolbild: IMAGO/Depositphotos

In Texas ist eine Frau verurteilt worden, nachdem ihre Kinder monatelang mit der Leiche ihres Bruders in einer verwahrlosten Wohnung lebten. Der Partner der Frau hatte den Jungen zuvor zu Tode geprügelt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine 38-jährige Frau aus Texas ist zu 50 Jahren Haft verurteilt worden.

Sie soll ihre Kinder in einer verwahrlosten Wohnung zurückgelassen haben, in der die Leiche ihres von ihrem Partner getöteten achtjährigen Sohnes verweste.

Die Polizei entdeckte die verwahrlosten, unterernährten Kinder nach einem Hilferuf des ältesten Sohnes. Mehr anzeigen

Eine Frau aus Texas ist am Dienstag zu einer 50-jährigen Haftstrafe verurteilt worden, nachdem sie ihre Kinder in einer verwahrlosten Umgebung zurückgelassen hatte. Die Kinder lebten monatelang mit der verwesenden Leiche ihres achtjährigen Bruders in einer von Kakerlaken befallenen Wohnung im Grossraum Houston. Laut dem «Houston Chronicle» zeigte die 38-Jährige Reue für ihre Taten vor der Urteilsverkündung.

Die Verurteilung folgte auf ein Schuldbekenntnis der Frau im Oktober in zwei Fällen von Kindesmisshandlung. Diese betrafen zwei ihrer Kinder, darunter den achtjährigen Sohn, der von ihrem Lebensgefährten zu Tode geprügelt wurde.

Nach einer fast zweitägigen Anhörung, die das Ausmass ihrer Verantwortung am Tod ihres Sohnes beleuchtete, wurde die Mutter verurteilt. Ihr Lebensgefährte, der den Jungen tötete, erhielt im April eine lebenslange Haftstrafe ohne Bewährung. Einige Monate nach dem tödlichen Vorfall zog die Mutter mit ihrem Partner in eine andere Wohnung und liess die drei überlebenden Kinder zurück, während der Körper des Bruders verweste.

«Zu schrecklich, um real zu sein»

Die Polizei entdeckte die Leiche des Jungen im Oktober 2021. Der Sheriff von Harris County, Ed Gonzalez, erklärte, dass die Beamten die Szene als die verstörendste ihrer Karriere beschrieben und es als «zu schrecklich, um real zu sein» bezeichneten.

Die Brüder des toten Jungen lebten monatelang allein und waren abgemagert und unterernährt, als die Polizei sie in einer unmöblierten Wohnung in Harris County fand. Die Wohnung war von Fliegen und Kakerlaken befallen. Die Kinder warteten darauf, dass ihre Mutter den Tod des Bruders meldete, was jedoch nie geschah. Schliesslich überwand das älteste Geschwisterkind, damals 15 Jahre alt, seine Angst und rief die Polizei. Die anderen beiden Kinder waren sieben und zehn Jahre alt, als sie gefunden wurden.

Nach ihrer Festnahme verzichtete die Frau auf das Sorgerecht für ihre Kinder. Die beiden jüngeren Geschwister wurden adoptiert, während das älteste Kind bei einer Pflegefamilie untergebracht ist, wie die Zeitung berichtete.

