Türkische Airshow geht knapp an Unglück vorbei

Bei einer Vorführung der Kunstflugstaffel Solotürk gerät ein F-16-Jet kurz ausser Kontrolle, der Pilot kenn den Absturz in letzter Sekunde verhindern. IMAGO/Xinhua

Ein F-16-Jet einer türkischen Kunstflugstaffel gerät an einer Show in Adana bedrohlich ins Wanken. Der Pilot fängt die Maschine nahe am Publikum auf. Erinnerungen an die Katastrophe von Ramstein werden wach.

smi Stefan Michel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen An der türkischen Luftfahrt-Show Teknofest in Adana gerät die F-16 der Kunstflugstaffel Solotürk kurz ausser Kontrolle.

Videos in den sozialen Medien zeigen, wie der Jet wankend an Höhe verliert und nahe am Publikum vorbeizieht.

Im März dieses Jahres ist beim Absturz eines Flugzeugs eines anderen türkischen Show-Verbands ein Arbeiter ums Leben gekommen. Mehr anzeigen

Die Reaktionen des Publikums bewegen sich zwischen Bewunderung und Schrecken. Eine F-16 vollführt kurz vor dem Vorbeiflug an der Menge eine Rolle seitwärts und gerät dann bedrohlich ins Wanken. Auf den Videos macht es den Anschein, dass der Pilot den Jet in letzter Sekunde und direkt über dem Publikum und in letzter Sekunde auffängt. Eine andere Aufnahme zeigt, dass sich die Maschine wohl seitlich neben dem Publikum befunden hat.

⚡️An F-16 fighter of the 🇹🇷Turkish Solotürk group narrowly avoided a crash during TEKNOFEST. pic.twitter.com/GCWIFjBIai — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) October 4, 2024

Eine Stellungnahme von offizieller Seite auf den Vorfall sind nicht bekannt. Das Militär-News-Portal The Warzone schreibt, türkische Behörden hätten Ermittlungen aufgenommen. Ins Spiel gebracht wird auch eine mögliche Fehlfunktion am Flugzeug, statt eines Fehlers des Piloten.

Manchen dürfte bei den Bildern das Unglück von Ramstein 1988 in den Sinn kommen. Damals kollidierten drei Jets der italienischen Kunstflugstaffel Frecce Tricolori, eine stürzte ins Publikum, eine gegen einen in Notfallbereitschaft stehenden Helikopter. 70 Menschen starben, hunderte wurden verletzt.

Immer wieder Zwischenfälle mit türkischen Jets

Das Fachmagazin «Austrian Wings» berichtet über den Vorfall in der Türkei und erinnert an einen Absturz mit tödlicher Folge der Show-Staffel Turkish Stars im März 2024. Damals ist ein Flugzeug im Landeanflug ausser Kontrolle geraten, der Pilot konnte sich mit dem Schleudersitz retten, jedoch traf das führungslose Flugzeug einen Arbeiter auf einer Baumaschine in der Nähe der Landebahn. Dieser starb an den Folgen des Unfalls.

«Austrian Wings» erinnert daran, dass es in der Vergangenheit wiederholt Zwischenfälle mit türkischen Fliegerstaffeln an Luftfahrt-Veranstaltungen gegeben habe sowie auch eine hohe Anzahl an Abstürzen im zivilen Bereich. So würden beispielsweise die Turkish Stars von verschiedenen Airshow-Veranstaltern nicht mehr eingeladen.