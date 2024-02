Das geschlossene Erziehungszentrum Pramont im Walliser Ort Granges. (Archivbild) Keystone

Drei Tage nach dem spektakulären Ausbruch aus dem geschlossenen Erziehungszentrum Pramont in Granges VS sind vier der zehn Flüchtige gefasst und verhaftet worden. Die Suche nach dem Rest geht weiter.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Samstagabend kurz vor Mitternacht waren zehn Jugendliche und junge Männer aus dem geschlossenen Erziehungszentrum Pramont in Granges VS ausgebrochen.

Vier davon sind bis Dienstag gefasst und verhaftet worden. Die Suche nach den restlichen sechs wird laut Behörden fortgesetzt. Mehr anzeigen

Nach dem Ausbruch von zehn Jugendlichen aus dem geschlossenen Erziehungszentrum Pramont in Granges VS sind vier Ausbrecher im Alter zwischen 17 und 24 Jahren bis Dienstag gefasst und verhaftet worden. Die Suche nach den restlichen sechs wird laut Behörden fortgesetzt.

Die Festnahmen seien das Ergebnis der von der Staatsanwaltschaft, dem Jugendgericht sowie der Kantonspolizei gemeinsam durchgeführten Ermittlungen und Untersuchungen, hiess es in einer Mitteilung des Sicherheitsdepartements des Kantons Wallis vom Dienstagabend. Die Fahndungs- und Ermittlungsmassnahmen würden mit grossem Aufwand fortgesetzt.

Am Samstagabend kurz vor Mitternacht waren zehn Jugendliche und junge Männer aus dem geschlossenen Erziehungszentrum ausgebrochen. Zuvor hatten sie den Wärter in eine Zelle eingesperrt. Er wurde leicht verletzt. Die Jugendlichen flüchteten daraufhin in einem in der Nähe gestohlenen Fahrzeug.

sda/toko