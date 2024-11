Du willst nochmals Sonne und Nebelmeer? Hier gehts hoch

Heute ist ein guter Tag, um auf das Nebelmeer zu schauen. Und du musst dafür nicht einmal auf den 2343 Meter hohen Alvier steigen. KEYSTONE

Dieses Wochenende bietet noch einmal die Gelegenheit auf das Nebelmeer hinunterzuschauen. blue News hat ein paar Ausflugsziele zusammengetragen, die am Samstag und Sonntag über dem Nebel liegen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Samstag liegt die Nebelobergrenze um 900 Meter, am Sonntag bei rund 1200 Meter über Meer.

blue News hat eine Auswahl an Aussichtspunkten getroffen, die dich über das Nebelmeer bringen.

Anfang der kommenden Woche ist es mit Nebelmeer und Sonne erstmal vorbei. Ein Wetterwechsel bringt Regen und Schnee oberhalb von 1100 Meter. Mehr anzeigen

Nebel ist schön – von oben. Dieser Aussage dürften viele zustimmen. Immer wieder von neuem fasziniert der Blick auf ein Tal, das scheinbar mit Watte abgedeckt ist, aus der vereinzelt Hügel wie kleine Inseln herausschauen.

Sonne und Nebelmeer gibt es am Samstag nach aktueller Prognose ab einer Höhe von 1000 Meter, vielleicht auch knapp darunter. Am Sonntag liegt der Nebel etwas höher, nämlich voraussichtlich bis auf eine Höhe von 1200 Meter über Meer. Dein Ausflugsziel sollte also auf mindestens 1300 Meter über Meer liegen, um genug Weitblick zu bieten.

Wo Nebel liegt und bis auf welcher Höhe, zeigt auch die Nebelkarte der Schweiz. Und wer gar kein Risiko eingehen will, checkt die nächste Webcam.

Und damit zu den Tipps für den Samstag.

Bachtel ZH 1115 m

Der Bachtel im Zürcher Oberland ist Zufluchtsort für viele, die dem Nebel entfliehen wollen. Der Aussichtsturm ermöglicht zusätzliche 75 Meter, um auf das Weiss über dem Zürichsee und dem Zürcher Oberland hinunterzublicken. Noch etwas weiter hinten liegt das Hörnli über dem Tösstal: Auch hier schweift dein Auge weit über Voralpen, Toggenburg, Churfirsten und Glarner Alpen.

Schnee liegt aktuell keiner auf dem Bachtel, aber die Nebeldecke hat sich formiert. KEYSTONE

Magglingen BE 877–1031 m

Der Hausberg Biels am Jurasüdfuss bietet einen grossartigen Blick auf die Berner Alpen. Dazwischen liegt, ja richtig, Nebel, so weit das Auge reicht. Die Bergstation der Standseilbahn liegt auf 877 Meter über Meer. Wenn das nicht reicht, ist die Bergwirtschaft auf 1031 Meter mit einem erfrischenden Spaziergang erreichbar.

St. Anton AI 1110 m

Auf dem Pass St. Anton in Appenzell Innerrhoden gibt es ein Ausflugsrestaurant und Aussicht von den Bündner Alpen über den Säntis bis zum Bodensee. Hier gehts zur Webcam.

Nebelmeer statt Bodensee: Die Wetterprognose verspricht genau dies. Restaurant St. Anton / st-antonoberegg.ch

Rigi SZ 1797 m

Es spricht natürlich nichts dagegen, auch schon am Samstag etwas höher hinauf zu steigen, beziehungsweise zu fahren. Die Rigi auf 1797 Metern über Meer wird mit Sicherheit über dem Nebel liegen und die Zentralschweiz als weisses Meer mit grünen Inseln präsentieren. Hier gehts zur Webcam.

Den Blick von der Rigi aufs Nebelmeer kannst du dir erwandern, oder dich mit einer der Bahnen hoch chauffieren lassen. KEYSTONE

Am Sonntag liegt der Nebel etwas höher, das Ausflugsziel liegt mit Vorteil oberhalb von 1200 Metern.

Gurnigel BE 1548 m

Der Aussichtspunkt ist so eindrücklich wie beliebt, gut erreichbar und deshalb auch gut besucht. Künstler malten ihre Alpen-Panoramen vom Gurnigelpass aus. Er ist ebenso Ausflugsziel wie Ausgangspunkt für Touren im Gantrischgebiet. Hier gehts zur Webcam.

Blick vom Gurnigel auf die Berner Alpen. KEYSTONE

Wildspitz ZG 1580 m

Die Aussicht vom beliebten Ausflugsberg über dem Zugersee und Goldau musst du dir aus eigener Kraft verdienen. Darunter liegt das Gebiet des Goldauer Bergsturzes von 1806, der ein ganzes Dorf auslöschte. Hier gehts zur Webcam.

Auch ohne Nebel eindrücklich: Blick vom Gnipen, eine Geh-Viertelstunde vom Wildspitz entfernt. KEYSTONE

Hoher Kasten SG 1794 m

Vom Hohen Kasten blickst du ostwärts über den Rhein nach Liechtenstein und Österreich. Drehst du dich um 180 Grad, hast du das Appenzell, den Säntis und weitere Ostschweizer Gipfel im Blick. Und natürlich viel Weiss über dem Rheintal. Das alles bequem erreichbar mit einer Seilbahn. Hier gehts zur Webcam.

Immer gut für Weitblick über den Nebel: der Hohe Kasten. KEYSTONE

Napf 1406 m

Der Napf, die Wetterküche des Mittellands westlich der Reuss, liegt über dem luzernischen Entlebuch und dem Berner Emmental. Der 1406 Meter über Meer liegende Gipfel liegt knapp im Kanton Bern. Erreichbar ist er nur aus eigener Kraft. Hier gehts zur Webcam.

Den Nebel musst du dir dazu denken – oder selber entdecken. Webcam Brambrüesch

Niederhorn BE

Zum Schluss noch ein Klassiker im Berner Oberland. Während der Thunersee unter dem Nebel liegt, scheint auf dem Niederhorn, erreichbar mit einer Bergbahn, die Sonne. Hier gehts zur Webcam.