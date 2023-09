Wagenwracks werden im Gotthardbasistunnel zerlegt

Der am 10. August im Gotthard-Basistunnel entgleiste Güterzug dürfte erst Ende September vollständig geborgen sein. Bis die Schäden im Tunnel behoben seien, werde es mehrere Monate dauern, erklärte die SBB am Mittwoch in Faido TI.

06.09.2023