Gewaltiger Waldbrand in Nordkalifornien breitet sich weiter aus

STORY: In Kalifornien droht ein Waldbrand, der seit Tagen wütet, sich immer weiter auszuweiten. Die Behörden haben nun gemeldet, dass sich das sogenannte «Park-Feuer» nördlich von Sacramento in seiner Grösse seit Freitag nahezu verdoppelt hat. Begünstigt wird das Inferno durch eine Hitzewelle und grosse Trockenheit. Der Brand hat, laut den Behörden, mittlerweile eine Grösse von mehr als 1.400 Quadratkilometern – das übertrifft die Fläche der Stadt Los Angeles. Der kalifornischen Feuerwehr zufolge handelt es sich bereits jetzt um den siebtgrössten Waldbrand in der Geschichte des US-Bundesstaates. Trotz des Einsatzes von rund 1.700 Feuerwehrleuten sei das Feuer zu, Zitat, «null Prozent» unter Kontrolle, erklärte die kalifornische Brandschutzbehörde Calfire. Tausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Der Brand betrifft ein Gebiet, das etwa 150 Kilometer nördlich von Sacramento liegt. Am Donnerstag hatte die Polizei einen 42-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, das Park-Feuer ausgelöst zu haben.

29.07.2024