Senior (74) lebt seit 25 Jahren auf Kreuzfahrtschiffen

Mario Salcedo führt seit mehr als zwei Jahrzehnten ein Leben auf See. Royal Caribbean Blog

Mario Salcedo hat sich für ein Leben auf Kreuzfahrtschiffen entschieden. Kürzlich hat er seine 1000. Reise abgeschlossen. Sein Lebensstil kostet den 74-Jährigen jährlich über 100'000 Dollar.

Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mario Salcedo hat seine 1000. Kreuzfahrt abgeschlossen.

Mario Salcedo, ein 74-jähriger Geschäftsmann aus den USA, hat sich für ein Leben auf Kreuzfahrtschiffen entschieden. Bekannt als «Super Mario» in der Kreuzfahrtwelt, hat er kürzlich seine 1000. Reise mit Royal Caribbean abgeschlossen, berichtet das Portal «All Things Cruise». Diese führte ihn auf der «Explorer of the Seas» von Miami nach Panama und in die südliche Karibik.

Seit 25 Jahren lebt der gebürtige Kubaner fast ausschliesslich auf See. Finanzieren tut er dies mit seiner Arbeit im Investmentmanagement. Jährlich gibt er etwa 101'000 Dollar aus, um in Kabinen mit Balkon zu wohnen und die Aussicht auf das Meer zu geniessen.

Seit dem Jahr 2000 verbringt Mario nur wenige Tage an Land, abgesehen von einer 15-monatigen Pause während der Covid-Pandemie.

«Kreuzfahrten werden nie langweilig»

Die Entscheidung für dieses Leben traf er, nachdem ihn die Anforderungen seines früheren Berufslebens ermüdet hatten. «Kreuzfahrten werden nie langweilig», sagt er und erinnert sich an seine erste Reise 1997, die ihn sofort begeisterte.

Auf den Schiffen geniesst Mario einen besonderen Status. Die Crew richtet ihm provisorische Büros auf Deck ein, wo er täglich etwa fünf Stunden arbeitet. Der Rest seiner Zeit sei der Entspannung gewidmet. «Es ist null Stress», beschreibt er seinen Alltag. «Das ist der beste Lebensstil, den ich mir vorstellen kann.» Mario fühle sich mittlerweile auf den Schiffen wohler als an Land.

Doch das Leben auf See hat auch seine Schattenseiten. Mario hat fast alle Freunde und Bekanntschaften an Land verloren und hat Schwierigkeiten, sich an festen Boden zu gewöhnen.

Der Redaktor hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.