«All I Want For Christmas Is You» von Mariah Carey ist ein Dauerbrenner. Screenshot Youtube

Pünktlich zur Adventszeit hört man gefühlt überall nur noch dieselben Weihnachtslieder. blue News will wissen: Welches Weihnachtslied nervt dich so richtig?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Um Weihnachtslieder wie «Last Christmas» oder «All I Want For Christmas Is You» kommt man jetzt nicht herum.

Weihnachtslieder gehören zum Weihnachtsfest, wie die Geschenke unter dem Tannenbaum. «Last Christmas» oder «All I Want For Christmas Is You» läuft einen Monat lang gefühlt auf Dauerschleife. Und seien wir ehrlich: Diese Lieder können einem richtig schnell auf die Nerven gehen.

blue News will wissen: Welcher Weihnachtssong nervt dich so richtig? Schreibe es uns bis zum 15. Dezember per E-Mail an user.feedback@blue.ch oder in den Kommentaren.