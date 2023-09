Entscheidung über Taurus-Lieferung laut Pistorius in ein bis zwei Wochen

Münster, 15.09.2023: Über die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine will Deutschland laut Verteidigungsminister Boris Pistorius in ein bis zwei Wochen entscheiden. Der SPD-Politiker äusserste sich am Freitag bei der ersten «Westfälischen Friedenskonferenz» in Münster und sieht darin aber kein Zögern der Bundesregierung. Derartige Schritte müssten laut Pistorius sorgsam abgewägt werden. Auch wenn es für ukrainischen Freunde schwer zu verstehen sei. Kanzler Scholz hatte sich beim Thema Taurus-Marschflugkörper immer wieder zurückhaltend geäussert. Mutmasslich um Angriffe auf russisches Gebiet auszuschliessen, wegen derer Russland Vergeltung üben könnte.

16.09.2023