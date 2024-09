Nachbarn verärgert: Mieterin darf nur 1 Stunde pro Tag Klavier spielen – ist das legal? Einige Vermieter stellen ungewöhnliche Regeln auf. Beispielsweise bei der Nutzung von Musikinstrumenten. Dies passiert auch Vermieterin Sophie (29), die sich vor kurzem ein Klavier zugelegt hat. 12.09.2024

Einige Vermieter stellen ungewöhnliche Regeln auf. Beispielsweise bei der Nutzung von Musikinstrumenten. Dies passiert auch Vermieterin Sophie (29), die sich vor kurzem ein Klavier zugelegt hat.

Plötzlich bekam sie von ihrer Verwaltung einen Brief, dass sie nur noch eine Stunde am Tag Klavierspielen darf.

Woher die Beschwerde kommt, ist bisher unklar.

Viele Vermieter*innen haben genaue Vorstellungen davon, was ihre Mieter*innen in ihrer Wohnung tun dürfen und was nicht. Neben den bekannten Regeln wie beispielsweise der Nachtruhe gibt es Vermieter*innen, die ihren Mieter*innen spezielle Regeln auferlegen.

Das hat auch Sophie (29) erlebt: «Vor einigen Monaten habe ich mir ein Klavier zugelegt. Seither spiele ich immer mal wieder – gelegentlich nehme ich auch zu Hause Klavierunterricht.»

Kürzlich hat Sophie ein Schreiben von der Verwaltung im Briefkasten gehabt. «Es hiess, dass gemeldet wurde, ich hätte über vier Stunden Klavier gespielt – was seltsam ist, da ich Vollzeit arbeite und das somit gar nicht möglich ist», so Sophie zu «20 Minuten». Weiter erzählt sie: «Mir wurde dann mitgeteilt, dass ich nur noch eine Stunde am Tag spielen darf.» Von wem die Beschwerde kommt, ist ihr ein Rätsel.

Obwohl sie nicht weiss, ob diese Regel rechtens ist, hält sie sich nun daran: «Ich will keinen Streit riskieren.»

Dabei ist die Rechtslage eindeutig: Gemäss einem Bundesgerichtsurteil dürfte Sophie jeden Werktag mindestens zwei bis drei Stunden musizieren, an Wochenenden pro Tag ein bis zwei Stunden.

