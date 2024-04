#Cruisetok geht viral: Videos zeigen Leben auf 274 Tage langer Kreuzfahrt Für 274 Tage ist das Kreuzfahrtschiff «Serenade of the Seas» ihr Zuhause. Die jungen Passagiere teilen ihre Erlebnisse mit dem Hashtag #Cruisetok auf Tiktok – und gehen damit viral. 23.04.2024

Stéphanie Süess Roman Müller und Stéphanie Süess

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Plattform Tiktok wird zu #Cruisetok.

Seitdem die «Serenade of the Seas» im Dezember gestartet ist, boomt die Social-Media-Plattform neu mit Videos von Kreuzfahrten.

Unter dem Hashtag #Cruisetok kursieren momentan über 160'000 Beiträge – jeden Tag werden es mehr.

Das Kreuzfahrtschiff «Serenade of the Seas» ist für 274 Tage unterwegs und bietet alles, was es braucht. Mehr anzeigen

Während neun Monaten auf hoher See – in über 60 Länder und sieben Kontinente unterwegs: Im Dezember ist das Kreuzfahrtschiff «Serenade of the Seas» in Miami, Florida, ins Meer gestochen.

Unter dem Hashtag #Cruisetok und #ultimateworldcruise teilen Passagiere ihre Erlebnisse und zeigen, wie ihr Leben auf dem Schiff aussieht. Mittlerweile trenden die Videos. Über 160'000 Beiträge sind schon unter dem Hashtag #Cruisetok und knapp 10'000 mit #ultimateworldcruise veröffentlicht worden.

Die einzelnen Videos werden millionen- und gar milliardenfach angeschaut. Das Zielpublikum scheint das Leben auf hoher See zu lieben.

Die ultimative Kreuzfahrt

Das Schiff hat Kapazität für über 2000 Gäste. Jedoch an Bord für die vollen neun Monate sind rund 700 Personen.

Gemäss der Webseite von «Royal Caribbean» kostet die Weltreise zwischen 50’000 und 100’000 Franken. Das hängt jedoch stark von der gebuchten Kabine ab.

Unter anderem Businessflüge zum Start- und vom Zielort, das Essen in einem Grossteil der Restaurants an Bord, nicht alkoholische Getränke, Wi-Fi und ein Wäscheservice sind im Preis inbegriffen. Teilweise sind auch noch Exkursionen inkludiert.

Seit dem 10. Dezember 2023 ist das Kreuzfahrtschiff nun unterwegs. Die nächste Destination der «Serenade of the Seas» ist Singapur. Erst im September 2024 wird die ultimative Kreuzfahrt in Miami ihr Ende finden.

